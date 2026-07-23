Људска и имовинска права Срба на КиМ под знаком питања због последњих потеза Приштине
Последње одлуке и акције власти у Приштини о разрешењу српских тужилаца и наставку рушења кућа српских власника на Газиводама, актуелизовале су питање права Срба на Косову и Метохији, како у заступљености у институцијама, тако и у остваривању основних људских потреба и обезбеђивања крова над главом. У реакцијама међународне заједнице захтева се пружање једнаких могућности за припаднике српске заједнице и обустава рушења српских кућа.
Срби, сходно договору у дијалогу, намеравају да се врате у тужилаштво и судове на северу Косова и Метохије. Напустили су их 2022. године, колективно, незадовољни потезима Приштине. Њихова одлука да се врате, у Приштини је међутим дочекана на нож. Повлачење оставки није прихваћено, па је уследило разрешење.
Најпре је тужилачки савет одлучио да не прихвати повлачење оставки а потом је декретом, вршитељка дужности председнице разрешила групу од 20 српских тужилаца и другог особља тужилаштва у Косовској Митровици.
Европска унија указује да је разрешење српских тужилаца неспојиво са законом, правичним поступком и општим захтевима владавине права, позивајући институције да се суздрже од акција усмерених на спречавање реинтеграције правосудног особља српске националности.
Сједињене Државе очекују од владе Аљбина Куртија да обезбеди једнаке могућности за Србе.
„Устав и закони Косова гарантују заступљеност косовских Срба у институцијама. Очекујемо да Влада Косова обезбеди да косовски Срби имају једнаке могућности и да буду у могућности да у потпуности учествују у политичком и грађанском животу Косова. Наставићемо да се залажемо за то“, наводи се у саопштењу амбасаде САД у Приштини.
Акције рушења викендица на Газиводама могу да сведоче и о угрожености индивидуалних права Срба. Из Европске уније траже обуставу даљег рушења.
„ЕУ на Косову је забринута због недостатка поштовања правне процедуре у овом, као и у неколико других недавних случајева на северу Косова од фебруара ове године. ЕУ позива на тренутну обуставу свих даљих рушења, принудних уклањања објеката или преузимања имовине док се на одговарајући начин не отклоне забринутости у вези са поштовањем правне процедуре, пропорционалношћу, правом својине, људским правима и делотворним правним средствима. Власти би без одлагања требало да ступе у контакт са погођеним становницима и општинама и размотре законита решења“, саопштено је из Мисије ЕУ у Приштини.
Забринутост изразила и британска амбасада у Приштини
Британска амбасада у Приштини саопштила је да изражава забринутост због рушења кућа у близини језера Газиводе и поручила да пажљиво прати даљи развој ситуације.
„Поштовање владавине права подразумева правичне и транспарентне поступке, уз могућност да лица на која се поступци односе остваре своја права. Посебно нас забрињавају наводи да су мере извршења спроведене док су судски поступци још у току. Закон треба да се примењује доследно и непристрасно на целој територији Косова“, наводи се у саопштењу британске амбасаде на Фејсбук страници.
Они су позвали приштинске власти да ступе у дијалог са погођеним заједницама, транспарентно одговоре на њихове забринутости и уздрже се од даљих поступака који би могли да наруше поверење јавности или поверење међу заједницама.
Порука централним властима у Приштини је да последњим потезима изазивају озбиљну забринутост у погледу владавине права. У складу са европским путем, Европска унија од Приштине очекује да отклони све забринутости и обезбеди да се сличне радње не понове.