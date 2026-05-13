Бог је увек  у вашој близини

У Лепосавићу обележена храмовна и општинска слава посвећена заштитнику овог места Светом Василију Острошком

У присуству великог броја верника у храму Светог Василија Острошког у центру Лепосавића Светом архијерејском литургијом, литијом улицама Лепосавића , резањем славског колача и ломљењем чеснице обележена је храмовна и општинска слава Свети Василије Острошки. У спортском делу програма организована је атлетска трка, а у културно-уметничком делу програма наступали су чланови Културно уметничког друштва,, Копаоник,, из овог места.

Свету архијерејску литургију предводио је Митрополит рашко-призренски Теодосије уз саслужење владике диселдорфско- немачког Григорија и епископа костајничког Серафима и локалног свештвенства.

У пригодној беседи владика диселдорфско –немачки Григорије обраћајући се верном народу истако је значај окупљања народа око својих светиња уз поруку да је Бог уз све нас, у нашој близини где год ми били.

-Данас на дан Светог Василија Остошког многи људе хрле његовом кивоту да се исцеле са својим немоћима и својим слабостима и данас смо ми овде браћо и сестре у овом светом храму са својим немоћима и слабостима, са својим боловима у срцу, у души, у телу, у осећањима .. . Свако од нас носи неки бол. А , Господ говори нам данас са овог места, блажени сте ви који сте сиромашни духом, блажени сте ви који плачете, јер ћете се утешити , блажени сте ако сте миротворци , блажени сте ако сте чистога срца , назваћете се синовима божјим и наследићете царство небеско, блажени сте ако сте изгнани и прогнани Бога ради и још каже на крају, радујте се и веселите се јер је велика награда ваша на небесима, казао је владика Григорије.

Настављајући , нагласио је да је једном приликом у Хиландару у једној књизи прочитао прву реченицу, која гласи,, Наш Бог је Бог близине“.

-Од тада то понављам многим људима,, наш Бог је Бог близине“, а то значи браћо и сестре, да он увек стоји поред нас. И кад плачемо и кад смо поругани и кад смо прогнани и кад смо понижени и кад смо остављени од свих, и кад смо уасамљени, он је увек ту. Зато се у Јеванђељу каже да је стао на месту равноме и да се налази између народа и да се народ тиска око њега и хоће да га се дотакне, јер из њега излазаше сила божја. Не постоји неко свето место на којем има Бога више или мање. Бог је поред сваког од нас. Кад год останемо сами на овом свету, Бог је поред нас. Овај свет је рекао, блажени они који имају власт, положај, част, али код њега није тако. Он каже да су блажени они који плачу, блажени су они који су прогнани правде ради, он каже да су блажени они који су кротки, он говори све супротно од онога што овај свет тражи. Он и чини супротно од онога што овај свет тражи. Владари неки иду да поробе и погазе другога , да пониште и уплаше другога, а он супротно он иде да да мир, да да све, и самога себе. Његова љубав иде до краја, до крста, његова љубав остаје на крсту и кад је распет и раширених руку виче, Господе опрости, не знају шта чине! Ето у каквог Бога ми верујемо, ето у каквог Бога је веровао свети Василије и о чему вам сведочимо данас, беседио је , између осталог владика Григорије.

Након литије која је прошла улицама Лепосавића у порти храма пресечен је славски колач и најмлађима је подељена чесница, а потом је организован културно -уметнички програм, који су извели чланови Културно уметничког друштва ,, Копаоник“.

Митрополит рашко- призренски Теодосије честитао је славу деци и свим верницима , поручивши да народ на овим просторима треба да опстане достојан вере и светиња које су му остављене у наслеђе.

– Овде смо срцем и душом и великом љубављу на наше распето Косово и Метохију . Све наше светиње предате су нам од светих краљева , царева и подвижника да у њима останемо достојни имена свога и призвања свога , да славимо Бога и да имамо љубави и слоге међусобне и да истарјемо на месту које нам је Бог дао, рекао је Теодосије.

Помоћник директора Канцеларије за Косово и Метохију Милош Терзић честитао је празник свим грађанима Лепосавића и поручио да ће држава Србија наставити да пружа помоћ српском народу.

– Нема те силе која може да нас одвоји од нашег српског народа и од наше Српске православне цркве, која је вековима темељ нашег националног и духовног идентитета. Срби са Косова и Метохије су приоритет српске државе и наставићемо да се боримо , нема одустајања. Преносим и поздраве српском народу од председника Републике Србије Александра Вучића и од директора Канцеларије за Косово и Метохију. Они су свим срцем и душом уз вас, иако су спречени да дођу на простор Косова и Метохије и буду уз српски народ овде, нагласио је Терзић.

Градоначелник Лепосавића Зоран Тодић истакао је да се грађани ове општине више од две деценије окупљају 12. Маја око своје светиње прослављајући свеца и заштитника Светог Василија Остошког.

-После више од двадсет година освештали смо фреске и иконе у нашем храму и коначно завршили унутрашње уређење храма. Наставићемо да улажемо у наше светиње ,јер оне говоре о нашем постојању , вери , култури и историји, рекао је Тодић и честитао славу својим суграђанима.

Традиционално на овај дан одржавају се и уличне трке. Ове године одржана је двадесет прва атлетска трка у част Светог Василија Острошког. Учешће су узели ученици предшколског, основношколског и средњошколског узраста , а у главној трци наступило је двадсетак такмичара. Трка је била хуманитарног карактера. Заменик градоначелника Марко Радосављевић захвалио је свима који су учествовали у организацији овогодишње трке и истако да су деца заштитни знак ове манифестације и да ће кроз њих ова спортска манифестација наставити да траје.

– Њихова жар и борба дају нам наду за будућност. Посебно нам је драго што се овде окупљамо из године у годину и да нам прилазе млађе генерације које настављају ову лепу традицију, казао је Радосвљевић.

Обележавање храмовне и општинске славе настављено је свенародним целодневним саборовањем . Верица Вукојевић