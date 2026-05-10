Да будемо достојни имена великана чије име носимо

Обележена слава Центра за културу ,, Сава Дечанац“ у Лепосавићу

П омен Епископу Сави Дечанцу служили су испред спомен бисте свештеници Храма Светог Василија Острошког у Лепосавићу Милутин Попадић и Драган Ђукић, а сечење славског колача обављено је у галерији Дома културе уз жеље да ова установа напредује у остваривању својих планова у будућности и да сви заједно опстанемо и останемо на овим просторима.

Након служеног помена радницима Центра за културу, представницима општине Лепосавић и бројним гостима јереј Милутин Попадић честитао је славу и дан ове установе уз подсећање на велико дело које је оставио великан нашега рода Сава Дечанац.

– У ове дане присећамо се васкрслог Господа Исуса Христа и великана нашега рода, Саве Дечанца. Ако желимо да се поносимо нашим славним прецима , међу којима посебно место заузима Епископ Сава Дечанац, треба да се трудимо да будемо попут њих, у посту, молитви и добрим делима, истакао је Попадић.

Центар за културу,, Сава Дечанац“ у Лепосавићу ово име носи од 2004. године. Гојко Миливојевић, директор Центра, подсетио је да је пре више од двадесет година одлучено да на иницијативу историчарке Весне Секулић Зарковић, запослене у Институту за српску културу Приштина – Лепосавић, управо овај Центар понесе име Саве Дечанаца.

Сава (Ђорђе Бараћ ) Дечанац је родом из села Гњеждана у Општини Лепосавић, а својим делом и дугогодишњим радом задужио је цео српски род. Рођен је 1831. године , а преминуо 1913 у Чачку, али по личној жељи пренет је у порту манастира Дечане где почива и поред црквеног имена Сава добио је и друго презиме Дечанац.

Основно образовање добио је у манастиру Дечане, где је и замонашен на Божић 1854. Године. Школовао се у Београду , а када је завршио богословију постао је учитељ у Пећи. Жељан науке, образовање је наставио у Русији, где је завршио Кијевску духовну академију. По повратку из Русије постављен је за наставника и ректора Богословије у Призрену. За епископа жичког посвећен је 1889. Године. Српска црква кроз епископа Саву имала је сјајног црквеног.- народног радника који је активно учествовао у свему ономе што је било на корист тада поробљеном српском народу на Косову, а потом и у ослобођеним крајевима. Епископ Сава се истакао и као писац , нарочито архипастирских посланица. Умро је у Чачку, а привремено сахрањен у манастиру Жичи. По својој изричитој жељи пренет је у манастир Дечане на Видовдан 1936. године.

Овом приликом, директор Центра за културу Гојко Миливојевић , истакао је да ова установа са поносом носи име великог Епископа , учитеља и писца Саве Дечанца , који је иза себе оставио значајан траг у српској култури и духовности.

– Овај Центар има обавезу да следећи традицију и име које носи , настави да ради и чува културно наслеђе . Да будемо достојни имена великана које носи овај Центар за културу. Данас, обележавајући своју славу, захвални смо свима који подржавају културу . По плановима до краја ове године задржаћемо све манифестације, али припремао и нове садржаје, казао је Миливојевић.

Он је посебно истакао да је поносан што су одржали висок ниво организација свих културних програма, да су овде драги гости деца из вртића из основних и средњих школа, али и сви грађани.

– Имамо велику обавезу, да чувајући лик и дело Саве Дечанца, чувамо наш језик, културно наслеђе и обичаје, као и будућност овде на простору Косова и Метохије, поручио је Миливојевић.