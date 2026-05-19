Канцеларија за Косово и Метохију: Непознате особе разбиле улазна врата српске амбуланте у Бањској
Непознате особе су разбиле улазна врата на српској амбуланти у селу Бањска код Вучитрна, а призор расутог стакла и лом затекао је радник амбуланте који је јутрос дошао на посао, саопштила је Канцеларија за Косово и Метохију, истичући да је овај случај наставак антисрпске кампање албанских екстремиста усмерене против Срба и српских институција на КиМ.
Ово је једина српска амбуланта у овој српској енклави, која опслужује неколико десетина српских породица, претежно старије животне доби, којима је медицинска помоћ и најпотребнија, указује се у саопштењу.
„Мештани села су забринути и револтирани оваквим потезом и питају се да ли је ово порука да су овде непожељни. Наши представници на терену обишли су место инцидента и они ће у најкраћем року санирати штету и вратити амбуланту у функцију, како наш народ не би трпео последице оваквих потеза“, наводи се у саопштењу.
Из Канцеларије за КиМ истичу да је овај случај наставак антисрпске кампање албанских екстремиста усмерене против Срба и српских институција на Косову и Метохији, који јасно указује на степен мржње и нетрпељивости, са јасним циљем да се онемогући живот и опстанак срског народа у јужној покрајини.
„Сведоци смо да власти у Приштини својим антисрпским деловањем и реториком мржње потпирују овакве инциденте и шире етничку нетрпељивост. Зато је неопходно да се подигне ниво безбедности у српским срединама на Косову и Метохији, коју су дужни да обезбеде представници међународних мисија и да се починиоци овог дела у најхитнијем року пронађу и адекватно санкционишу, како би се оваквим и сличним изливима насиља стало на пут“, закључује се у саопштењу Канцеларије за КиМ.