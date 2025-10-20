КЊИГЕ У ИЗДАЊУ „ПАНОРАМАˮ-ЈЕДИНСТВО НА ФРАНКФУРТСКОМ САЈМУ КЊИГА
ФРАНКФУРТ
Управо је затворен највећи сајам књига на свету у Франкфурту на Мајни, Франкфуртски сајам књига на којем су место нашле и књиге у издању најстарије косовско-метохијске издавачке куће „Панорамаˮ-Јединство. Уз подршку Удружења књижевника Србије и Удружења писаца „Седмицаˮ из Франкфурта, која окупља српске ствараоце са простора Хесена, поред изложених књига „Панорамаˮ-Јединство је добила прилику и да се представи као новинско-издавачка кућа и истакне своје издаваштво.
Директорица „Панорамаˮ-Јединство Рада Комазец у свом говору јасно је изнела суштину о функционисању и значају ове издавачке куће за српски народ на Косову и Метохији, али и изнела кроз која сва искушења пролази и српски народ у нашој јужној покрајини и „Јединствоˮ.
– Наша издавачка кућа дели судбину српског народа на КиМ. Иако под сталним притисцима опстајемо у недобронамерној околини која жели да протера и нашу новинско издавачку кућу и наш народ са наших вековних простора. Стварање литературе данас на Косову и Метохији није само уобличавање лепе уметничке речи, већ нешто много више од тога – очување језика, писма и културе српског народа. Српски народ на КиМ, као неуобичајно надарени народ, положио је на олтар европске цивилизације разноврсна уметничка дела непролазне вредности којима се дивио и Гете – казала је директорица Комазец.
Она је подсетила на једини српски лист на Косову и Метохији „Јединствоˮ и часопис за културу и књижевност „Стремљењаˮ истичући да је овај књижевни часопис одавно превазишао локални карактер те да у њему објављују ствараоци са целог српског говорног простора али и иностранства.
– Из броја у број „Стремљењаˮ ишчитавају се прозна и поетска дела савремених српских стваралаца, али посебно место смо издвојили у рубрици „Долазнициˮ за младе, талентоване људе са простора КиМ као и „Баштинуˮ. Без обзира на савремене процесе језик и вера два су најзначајнија фактора за очување идентитета народа. Срби на КиМ да би опстали морају чувати своју веру, културну, традицију, језик и писмо, а на том путу и тој борби „Јединствоˮ са својим издањима је већ 81 годину – нагласила је Рада Комазец.
Задовољство што је на овогодишњем Франкфуртском сајму књига представљено издаваштво „Панорамеˮ-Јединства нису крили ни челни људи „Седмицеˮ и Удружења књижевника Србије. Гроздана Лучић Лалић, генерални секретар УКС-а је истакла да је посебно радује што види књиге у издању најстарије косовске издавачке куће на сајму и да ће УКС увек бити сарадник и партнер издавачке куће која се протеже кроз два века и верно чува српски језик, писмо и културу у невремену за српску књигу и народ на КиМ.
– Сви дугујемо захвалност храбрим људима, како онима који воде ову кућу тако и онима који учествују у стварању новине, часописа и ових значајних књига деценијама, борећи се са свим недаћама да опстану и чувају српски језик и писмо тамо где је најугроженији, а то је свакако Косово и Метохија – истакла је генерални секретар УКС -а Гроздана Лучић Лалић.
Александар Саша Јовановић, председник Друштва писаца „Седмицаˮ из Франкфурта о учешћу „Панорамеˮ-Јединства на највећој светској промоцији књига је казао:
– Драго ми је да је и „Јединствоˮ из Приштине добило прилику да узме учешће на Франкфуртском сајму књига, да се помене, да једнa таква традиционална и друготрајна новинско-издавачка кућа постоји и да се Срби на Косову и Метохији нису предали.
Љубиша Симић, бивши дугогодишњи председник „Седмицеˮ озарено је говорио о издаваштву „Панорамаеˮ-Јединства и Косову и Метохији:
– За многе људе који су људи у правом смислу речи је нешто посебно да се књига најстаријег издавача на Косову и Метохији нађе на Франкфуртском сајму књига. Јер Косово је српска душа, српска колевка и где ми можемо да кренемо, а да се не вратимо Косову. Ми одавде увек се враћамо својим коренима, свом Косову и Метохији и то је оно што нас држи гајећи наду да ћемо опстати у овим најтежим тренуцима када су све очи упрте ка Косову. Ако изгубимо Косово, изгубили смо себе, изгубили смо своју душу, изгубили смо идентитет. Без Косова нема ни Србије. И, зато морамо где год да идемо, где год на меридијану се говори српска реч, да се помиње и Косово и Метохија, јер то је наш завет – рекао је Љубиша Симић, бивши председник Друштва писаца „Седмицаˮ из Франкфурта.
Иначе, говорници су током својих уводних обраћања на отварању истакли забринутост за стање демократије и страхове од развоја вештачке интелигенције. На Сајму је учествовало више од 1.000 аутора и говорника, око 4.000 издавача и 7.000 акредитованих новинара. Директор Франкфуртског сајма књига Јирген Бос поручио је да овај догађај спаја људе из целог света и да је таква мисија у овим временима важнија него икада.
М. Стојковић