Нестао Србин Јанко Лукић
Село Броћанац у општини Ново Брдо
Јанко Лукић стар 67 година из села Броћанац у општини Ново Брдо, нестао је прошлог четвртка и потрага за њим још траје. У потрагу су укључене полицијске снаге и мештани Новог Брда.
Јанко који је према речима његових познаника био ментално здрава особа , живео је сам у кући у селу у коме живе још две српске породице Како смо незванично сазнали на столу у његовој кући била су остављена документа, телефон и новац , а врата куће су била закључана са спољне стране у време када је пријављен његов нестанак.
Подсетимо да је пре око три године нестао још један старији мештанин Новог Брда српске националности из села Стража и тај случај још није расветљен.
С.И.