Нови скуп подршке ухапшеним Србима у Грачаници; Елек: Подршка колегама и просветним радницима, неопходни су српском народу
У Грачаници, испред Дома здравља и данас су се окупили запослени у здравственим и образовним установама у знак подршке директорима тих установа који су ухапшени прошле седмице.
Скупу су присуствовали и председник Српске листе Златан Елек са делом запослених у Клиничко-болничком центру Косовска Митровица, потпредседници Српске листе Игор Симић и Срђан Поповић, као и градоначелник Грачанице Новак Живић.
Председник Српске листе Златан Елек изјавио је да је дошао у Грачаницу не као лидер странке, већ као колега, како би пружио подршку ухапшеним лекарима и просветним радницима који су неопходни српском народу.
„Данас су протести испред свих просветних и здравствених институција које функционишу у систему Републике Србије. Ја вам се данас овде не обраћам само као председник Српске листе, него као човек и као колега који даје пуну подршку свим неправедно ухапшеним колегама лекарима, који су преко неопходни овом народу, као и просветним радницима, односно директорима просветних институција. Невероватно је да се овакве ствари дешавају у 21. веку, али навикли смо на такву матрицу власти из Приштине које заједно са одређеним сателитима, који нажалост носе српско име и презиме, покушавају да унесу страх и немир међу грађане на централном Косову“, рекао је Елек.
Посебно је истакао да је забрињавајуће то што међународна заједница ћути.
„Ово није само подршка нашим колегама, ово је подршка истини и правди. А, истина и правда су само једно – да су они неправедно ухапшени и да раде у потпуно другом систему који нема никакве везе са косовским правосуђем и са косовским системом“, јасан је Елек. Данас нам је неопходно да будемо јединствени, сложни, да будемо политички мудри, јер само јединствени и сложни, уз помоћ државе Србије, ми можемо да опстанемо и останемо на овим просторима“, навео је Елек.
Пренео је да је до сада само адвокатима било дозвољено да посете ухапшене и поновио да ће протести трајати док сви они не буду пуштени на слободу.
„ Политичким актерима којима сада креће кампања није дозвољено присуство у таквим просторијама, па је и нама забрањено. Протести ће трајати и сви здравствени радници са Косова и Метохије ће се придружити запосленима у Грачаници, до остварења коначног циља – ослобађање неправедно ухапшених. Мислим да ће данас или сутра бити омогућене посете најближима.“
Симић: Журили су да људе ставе у казамате
Потпредседник Српске листе, Игор Симић је претходно изјавио је да су адвокати неосновано ухапшених Срба у процесу предаје жалбе на одређивање притвора, истакавши да је ово унапред припремљен политички сценарио са намером да се ухапшени задрже и изврши притисак на све Србе којима је Београд главни град, а који добро знају да без здравства и просвете нама нема опстанка на овим просторима.
„У прилог томе говори да смо у решењу о одређивању притвора до 30 дана нашли комплетне пасусе који су остали од претходног случаја, а у којима се помиње неки Љабинот, да не говорим сада презиме. Дакле, буквално цопy-пасте процес у коме су они само журили да што пре ове људе неосновано притворе и ставе у њихове казамате“, указао је Симић, преноси РТС.
Нагласио је да су државни органи Републике Србије од тренутка када се појавила вест о могућем привођењу укључени у целокупни процес, као и да су Министарство здравља и Министарство просвете обавестили све међународне организације здравствених и просветних радника о овом, како је истакао, незабележеном случају на тлу Европе у последњих неколико деценија.
„И врши се константан притисак. Разумећете да су неке ствари део дипломатије и не можемо јавно да их представимо, али желим да уверим све, као што желим да породице свих ухапшених знају – држава Србија снажно стоји уз све ове људе и њихове породице, али и уз сваког Србина на овим просторима. И то доказују сва нова радна места, сваки уређај који је купљен и који служи овом народу и омогућава бољи рад свим нашим запосленима. Дакле, свакодневно се ради“, рекао је Симић
Према његовим речима, након хапшења руководилаца, све установе се сусрећу са изазовима правне природе, али и даље функционишу, пружају здравствене услуге и наставници образују нашу децу.
„Ти људи потписују важна документа за све запослене. Њихови сарадници, колеге, колико смо чули, труде се да све то протекне у најбољем могућем реду, али са друге стране, морате да знате да и у кући када домаћин није ту, тешко је свима, јер ви немате, да кажем са те стране, некога ко је правно у пуном капацитету присутан, али је чињеница да је то све скопчано са одређеним изазовима, самим тим што се људи налазе, и још једном, неосновано, политички прогоњени у притвору широм Косова и Метохије“, истакао је Симић.
Након противправног привођења Срба своје незадовољство мирним протестом изразили су и запослени испред Дома здравља у Грачаници, Интерне и педијатријске клинике у Лапљем Селу, Дома здравља у Доњој Гуштерици, ОШ „Браћа Аксић“ у Липљану, ОШ „Краљ Милутин“ у Грачаници, ОШ „Свети Сава“ у Сушици, Гимназије и пољопривредне школе Липљан са привременим седиштем у Лепини, Средњошколског центра у Лапљем Селу, али и у осталим просветним и здравственим установама на територији општине Грачаница.
Скупови подршке ухапшеним Србима одржавају се од среде.
Основни суд у Приштини одредио је у четвртак притвор до 30 дана за седморо ухапшених директора српских образовних и здравствених институција са подручја општине Грачаница.
Они су приведени у уторак јер су наводно починили кривично дело „кршење слободног опредељења бирача“, а из тужилаштва у Приштини саопштено је да су приведени након тврдњи министра за заједнице и повратак у техничком мандату Ненада Рашића о наводним претњама бирачима пред изборе 7. јуна.