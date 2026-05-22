ОТВОРЕНИ “СПАСОВДАНСКИ ДАНИ” У ПРИЗРЕНУ

Манифестација „Спасовдански дани у Призрену “ започета је литургијом у цркви Вазнесења Господњег – Светог Спаса, Литургију је служио игуман манастира Свети Архангели Михаило са свештенослужитељима.

Манифестацију, као и изложбу слика са ликовне колоније „Јесен у Призрену 2025“ благословио је архимандрит Михаило.

-Након причешћивања телом и крвљу Христовом причешћујемо се и овом уметношћу и овом лепотом, лепотом људи који ово стварају и лепотом њихових дела, гласова и свим оним што уметност даје. Сведоци смо овог света, који је на овом месту и времену узаврео на све начине, када се ратује, када људи свакодневно гину и страдају, да опет постоји живот, радост и начин да се приближимо Господу и да Га славимо- истакао је отац Михаило.

Обележавању славе града Призрена присустовала је и Милена Парлић, помоћница директора Канцеларије за Косово и Метохију, која је том приликом истакла да је за спас српског народа на Косову и Метохију важно да сачува веру, љубав, идентитет и саборност. те да је то пут који нам је сам Христос показао пут жртве, страдања, и пут опроста а никада мржње.

Рада Комазец уредница и директорица новинско издавачке установе Панорама -Јединство отворила је овогодишњу манифестацију “Спасовдански дани у Призрену” у атријуму Цркве Светог Спаса и одржала дирљиву беседу,

– Данас славимо славу царског града Призрена, града који није само географско место на мапи, већ жива ризница наше вере, културе и нашег идентитета Спасовдан у Призрену није само црвено слово у календару . Ово је дан када се небо и земља додирују на најлепшем месту на свету. Сваки камен под нашим ногама памти царске кораке , а ови свети зидови из раног 14. века , иако рањавани и паљени и даље сведоче о нашем трајном постојању . Они нам поручују да светлост никада не може бити погашена ако је чувамо у души. Призрен није само град – музеј под отвореним небом, он је наше духовно чвориште , камена круна Дуушановог царства уткана између метохијске плодне земље и небеског свода. Слојеви векова ове наше заветне земље не читају се само из старих књига.Они дишу овде под овим рањеним сводовима Светог Спаса, у калдрми која памти царске кораке у Бистрици која вековима шуми исту молитву језиком наших предака, а у својим вировима и даље чува одсјаје царских одора рекла је Рада Комазец.

– Обраћајући се прогнаним Призренцима Рада Комазец је казала,

Знам ја шта значи када ти се завичај претвори у збег, али на Косову сам научила шта значи када ти у збег претворе душу. Знам и шта значи када ваше очи траже обрисе Поткаљаја , а пред вама израњају непознате улице. Немојте да вас обузме горчина заборава Сваки пут када својој деци и унуцима причате како на призренској трпези најлепше мирише хлеб, како изгледа залазак сунца изнад Каљаје и како певају призренски богослови – ви подижете једну нову Богородицу Љевишку у њиховим срцима. Ви чувате завет. Подигните главе, поносите се својим пореклом, јер носите печат цара Душана. Христос се вазнео, срећан вам Спасовдан – истакла је Рада Комазец и прогласила отвореним „Спасовданске дане у Призрену“.

Велики и благословени празник Вазнесење Господње град Призрен слави као своју градску славу, на којој се традиционално окупљају преостали Срби, а на овај дан долази и велики број оних који су у расељеништву. У уметничком делу програма учествовали су Етно група КОС из Шилова и књижевник Милутин Станчић из Скопља.

С. Ивковић