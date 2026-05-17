Симић: Српска листа оштећена бројем чланова бирачких одбора, поднели смо жалбу
Кандидат за посланика и члан председништва Српске листе Игор Симић рекао је да је Српска листа упутила жалбу Изборном панелу за жалбе и представке против одлуке ЦИК о броју чланова у бирачким одборима. Симић је рекао да су незадовољни одлуком што су у односу на изборе одржане у децембру на КиМ, добили 25 места мање у бирачким одборима.
Симић је рекао да се понавља пракса из претходних година, али у односу на претходна три изборна циклуса 2025. године, сада је још и горе.
Како је додао то говори у прилог чињеници да се не признају резултати који су остварени на претходним изборима где је Српска листа однела убедљиву победу, а да се места у бирачким одборима додељују албанским политичким партијама које су имале неупоредиво мањи број гласова или, како је казао, миљеницима режима у Приштини који су такође имали више десетина пута мање гласова у општинама са српском већином, али и у другим општинама у односу на Српску листу.
„Ми ћемо учинити све да то спречимо и томе у прилог говори чињеница да смо предали ову жалбу данас и очекујемо да Изборни панел за жалбе и представке поништи ову незакониту одлуку и да састав бирачких одбора одражава етнички састав општина, али и резултате на претходним изборима“. каже Симић.
Додао је и податак да од 28 општина са албанском већином на простору Косова и Метохије, Српска листа нема ниједног председавајућег.
ЦИК оверила кандидате за посланике Српске листе
Централна изборна комисија у Приштини жребом је одредила редослед странка на гласачком листићу на изборима за скупштину привремених институција 7. јуна. Српска листа (СЛ) биће под бројем 119.
Централна изборна комисија оверила је већином гласова кандидате за посланике Српске листе. Против су гласала два члана Самоопредељења.
Осам чланова ЦИК-а је гласало за оверу, пошто је Канцеларија за регистрацију, оверавање и финансијску контролу политичких субјеката то препоручила.