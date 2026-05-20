Традиционално свечано
Обележен Дан школе „ Доситеј Обрадовић „ у селу Прековцу једне од најстаријих српских школа на територији Новог Брда
Данас је свечано обележен Дан ОШ „ Доситеј Обрадовић“ у селу Прековцу на територији општине Ново Брдо. Приредби поводом дана ове једне од најстаријих образовних установа у Новом Брду у којој наставу ове године похађа 78 ученика, која је одржана у Дому културе у селу Зебинцу присуствовали су родитељи ученика и други гости.
Директор школе Мића Ивановић честитао је Дан школе ученицима и радницима школе и поделио поклон књиге ђацима који су освојили престижна признања на недавно одржаном литерарном конкурсу организованом од стране ОШ „ Никола Тесла „ у Београду.
-Наши ученици су били у Београду гости ОШ „ Никола Тесла“ где су учествовали на ликовном конкурсу и где су освојили водећа места. Поносни смо на наше ученике не само због овог успеха већ и због многих других успеха које су постигли на школским школским такмичењима на разним нивоима одржаним претходних месеци. – рекао је Мића Ивановић обраћајући се на окупљенима на прослави Дана школе.
Додајмо да ОШ „ Доситеј Обрадовић“ у Прековцу има издвојена одељења у селима Извор и Зебинце. Школство у настави на српском језику у овом делу Косова и Метохије датира још из времена пре другог светског рата.
С.И.