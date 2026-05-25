Вучић са Си Ђинпингом: Хвала на поштовању према Србији
Председник Србије Александар Вучић разговара са председником Кине Си Ђинпингом у Великом дому народа у Пекингу, где му је приређена свечана церемонија дочека. Вучић је претходно имао и изузетно важан и садржајан састанак са премијером НР Кине Ли Ђијангом о даљем унапређењу билатералних односа, новим инвестицијама, инфраструктурним пројектима, као и о кључним геополитичким и регионалним питањима.
Састанак две делегације почео је обраћањем двојице председника. На почетку састанка председик Кине Си Ђинпинг је рекао да би наше две земље требало да јачају размену, да консолидују узајамно поверење и подржавају једна другу у времену када свет постаје све турбулентнији.
„Уверен сам да ће ваша посета постати нова прекретница у нашим билатералним односима и везама, и да ће наше свеобухватно стратешко партнерство довести до нових висина“, поручио је председник Си Ђинпинг.
Председник Вучић захвалио се у име грађана Србије председику Кине на поштовању које је показао према нашој земљи.
„Ми смо поносит и народ достојанствених људи који увек штите свој суверенитет и независност. Поносан сам на чињеницу да Србију представљам овде. Хвала вам председниче Си на свему што смо заједно постигли, на томе што са нама учествујете у изградњи Србије, што заједно градимо Експо, и хвала што сте помагали Србији у тешким тренуцима“, истакао је председик Србије.
Вучић: Величанствени дочек потврда челичног пријатељства
Председник Вучић је поручио да је свечани дочек који му је приредио кинески председник Си Ђинпинг потврда челичног пријатељства две земље
„Овај свечани дочек у Великом дому народа је потврда челичног пријатељства наших земаља, али и изузетна прилика да у разговорима који следе отворимо нова врата за српску економију, инвестиције, инфраструктуру, технологију, науку и будућност наших грађана“, поручио је Вучић на Инстаграму.
Изразио је уверење да ће ова историјска посета Кини донети конкретне резултате, нове споразуме и инвестиције, као и још снажнију потврду да Србија, мала по величини, може да буде велика по угледу, доследности и пријатељима које има у свету.
Вучић је истакао да је веома срећан што је данас заједно са делегацијом у Пекингу.
„Хвала на величанственом дочеку и поштовању које сте показали према нашој земљи. Поносан што данас у Пекингу представљам Србију. Изузетна је част бити гост председника НР Кине Си Ђинпинга, искреног пријатеља Србије и човека са којим смо изградили односе дубоког поверења, поштовања и разумевања“, навео је Вучић.
Свечани дочек у Великом дому народа у Пекингу, почео састанак Вучића и Си Ђинпинга
Председник Србије Александар Вучић са супругом Тамаром, стигао је у Велики дом народа у Пекингу, где су их дочекали председник Народне Републике Кине Си Ђинпинг и његова супруга Пенг Лијуен.
За председника Вучића приређена је свечана церемонија дочека, уз црвени тепих, почасну гарду и интонирање химни Србије и Кине.
Председника Србије дочекало је и око стотину деце која су носила цвеће и заставе две земље.
Потом је уследио састанак двојице лидера у ширем формату којем ће присуствовати и чланови делегације Србије, а затим и њихов засебан састанак.
По завршетку састанака, биће потписан низ споразума.
У делегацији су министар финансија Синиша Мали, министар одбране Братислав Гашић, министарка трговине Јагода Лазаревић, министарка привреде Адријана Месаровић, директор Канцеларије за ИТ и е-управу Михаило Јовановић.
Вучић: Следи најважнији састанак са председником Сијем, разговараћемо дуже од 4 сата
Председник Србије Александар Вучић изјавио је у Пекингу, другог дана званичне посете Кини, да га данас очекује најважнији састанак са председником Си Ђинпигом са којим ће, како је рекао, укупно разговарати дуже од четири сата и да ће међу темама у ужем формату састанка бити војно-техничка сарадња и економска питања.
Вучић је рекао да је Србија добила много подршке на прва два састанка које је јутрос имао у Пекингу, са премијером НР Кине Ли Ђијангом и председавајућим Националног комитета Кинеске народне политичке консултативне конференције Ванг Хунингом.
Изразио је уверење да ће се и разговор са Сијем добро завршити за Србију.
“Презадовољан сам састанцима које смо имали јутрос, страшно важни састанци, а сад нам предстоји најважнији. Надам се да ћу моћи да имам довољно концентрације, укупно четири сата и 15 минута са председником Сијем. Верујем да ће бити добро и верујем да ће се добро завршити за нашу земљу. Добили смо много подршке на прва два састанка. Верујем да ће се то тако наставити и током данашњег дана, али и сутра и прекосутра“, рекао је Вучић новинарима после састанака са кинеским званичницима.
Навео је да се припремио за сусрет са Сијем са којим ће у ужем формату разговарати о војно-техничкој сарадњи, али и о одређеним економским питањима.
“Не могу да причам о неким шкакљивим питањима која нису увек у потпуности за јавност, типа војно-техничке сарадње и неких других ствари. Имамо и неке молбе, неке жеље. То је за ужи формат, а за шири формат је политика, подршка, принципијалност у међународним организацијама… Конкретније, још нека економска питања ћемо покренути у ужем формату и надам се током вечере“, рекао је Вучић.
Пренео је да му је Ванг Хунинг у разговору указао на то како се мењају ствари у свету и да је председник Си рекао да се свет данас налази на раскрсници и да се више ствари мења данас него у целом претходном веку, без обзира на велике ратове који су постојали.
Вучић је рекао да је до 2015. године запад стално говорио о слободном тржишту, слободној трговини, протоку роба, капитала, услуга, људи, а да тада долази до велике промене када је Кина “загрлила“ те кључне вредности, прихватила их и почела да их побеђује.
„Одједном кључна вредност запада постаје протекционизам у сваком смислу те речи, само што више баријера, јер не могу да се такмиче на слободном тржишту са Кином. Све се променило, све је наопачке окренуто, али то носи једну политичку последицу, а то је да због своје нервозе постају поједине земље све арогантније“, рекао је Вучић.
Додао је да поједине земље више уопште не брину о међународном правном поретку и да је посао Кине као стабилизујућег фактора и малих земаља као што је Србија да се позивају на међународно право.
“Они су нама до пре 10 година држали придике о међународном праву, данас међународно право и не помињу, већ само преко својих невладиних организација на светском нивоу, на регионалном, на локалном нивоу држе придике о својим вредностима. А у њиховим вредностима нема ничег принципијалног, већ се оне мењају у складу са њиховим потребама. Тако да, у складу са тим, тешко је пронаћи наше место као мале земље у савременом свету, а да не будемо окрзнути и очешани о сукобе великих сила, али ћемо држати и чувати мир“, истакао је Вучић.Обраћање председника Александра Вучића медијима
„Извоз у Кину 2025. године 20 одсто већи него претходне године“
Председник Александар Вучић изјавио је да је Србија имала 2025. године 20 одсто већи извоз у Кину него претходне 2024, а да је у прва четири месеца 2026. готово 85 одсто већа стопа извоза него у прва четири месеца прошле године.
Вучић је, обраћајући се медијима након састанка са кинеским премијером Ли Ђијангом у Пекингу, казао да је разговор са премијером био подељен у пет области, пре свега економских, а само је последња она која се директно тиче политике.
Прва област је, како је рекао Вучић, примена уговора о слободној спољној трговини између Србије и Кине.
„Већ 2025. имали смо 20 одсто већи извоз у Кину него претходне 2024. У прва четири месеца 2026. нећете веровати, имамо готово 85 одсто већу стопу извоза него у прва четири месеца прошле године. То су и даље недовољни бројеви, сматра и кинески премијер и ја, имамо много широког простора који можемо да искористимо и који наше компаније могу да искористе“, рекао је Вучић.
Како је додао, потребна је са наше стране већа активност, веће разумевање и без обзира на даљину, на удаљеност тржишта, већа посвећеност у разговорима са кинеским компанијама, регионалним и локалним коморама, да би се српски производи продавали на веома захтевном, не лаком тржишту Кине.
Вучић је додао да ће Србија за коју годину, за две или три године, да има 30 одсто лакши улаз, односно јефтинији улаз на кинеско тржиште са својим винима, као и лакши улаз у Кину и по 20 до 40 одсто за пољопривредне производе, од меда, преко суве шљиве, сирове шљиве, смрзнуте малине, различитих мармелада, џемова, на крају кобасичарских производа, различитих других врста, сухомеснатих производа.
„Са три ланца смо већ разговарали и верујемо да ћемо у тим ланцима моћи да представљамо и продајемо нашу робу, ракије такође“, навео је Вучић.
Према његовим речима, предложио је данас кинеском премијеру да у њихове две авиокомпаније, Хајнан и Сијемен, се нађу српски производи.
„Надам се да ће нам то наши кинески пријатељи учинити, јер је то изузетна реклама за наше производе, а наравно и озбиљан посао за домаће компаније“, навео је.
Вучић је додао да Србија нема производа који могу да снабдевају један град у Кини, а камоли целокупно кинеско тржиште, али да су ово ипак добри путеви.
Према његовим речима, у оквиру друге тачке разговора, замолио је премијера Ли Ћијанга да помогну око решавања питања посебно у Врању и на југу Србије у целини, односно да се нађе стратешког партнера за Јумко и Симпо.
„То за нас нису лаке ствари, али верујем да ћемо успети то да решимо. И верујем да ћемо тиме дугорочно решити питање запошљавања у Пчињском округу, посебно у Врању, где смо имали и имамо увек безброј проблема.
И кад год помислите да смо значајно искорачили напред, увек искочи неки од тих старих проблема“, рекао је Вучић. Додао је да сматра да је на добром путу да са једном од тих компанија, реши проблем макар за једно од та два предузећа.
Вучић је навео да су разговарали и о доласку других компанија у Србију и другим бројним пројектима из области транспорта, енергетике, изградње инфраструктуре.
Вучић је навео да су разговарали и о доласку других компанија у Србију и другим бројним пројектима из области транспорта, енергетике, изградње инфраструктуре.
Указао је да се много тога ради са кинеским компанијама и додао да су допринеле убрзаном инфраструктурном развоју Србије.
„Њихове компаније у добром делу граде и Експо и када кажем Експо не мислим само на само градилиште Експоа, већ мислим и на пруге околне, на путеве од Београда до Зрењанина, Зрењанина до Новог Сада, мислим и на Вожд Карађорђе, мислим и на Дунавски коридор, мислим на многе друге пројекте које заједно са њима правимо и градимо“, рекао је Вучић.
Трећа тачка разговора, како је рекао, била је иновациона сарадња и сарадња везана за вештачку интелигенцију и у тим оквирима и око нуклеарне енергије.
„Понудили су нам готово невероватне услове, те ћемо морати о томе у најхитнијем року да разговарамо, што може буквално да значи спас у условима све веће употребе вештачке интелигенције, електричних аутомобила, дата центара и свега другог“, навео је Вучић.
Навео је да је замолио кинеску страну да помогну Србији у томе да иде у корак са најразвијенијим земљама света по питању вештачке интелигенције, роботике.
„Верујем да ћемо ту имати њихову подршку, јер о томе је говорио и председник Си Ђинпинг приликом посете Србији, како прве историјске посете Србији, тако и друге његове посете 2024. године“, рекао је Вучић.
Како је рекао, данас је имао и састанак са Ванг Хунингом са којим је разговарао о спољној политици и економији.
„То је један од најважнијих људи, називају га неретко кинески Кисинџер, човек који је увек учествовао у стварању кинеске спољне политике, обликовању кинеске идеологије. Са њим сам се састајао 2019. и 2023, увек много тога научио и данас сам пажљиво записивао све што ми је он говорио“, рекао је Вучић.
Вучић се састао са Ванг Хунингом у Пекингу
Председник Александар Вучић рекао је да је за њега велика част што је имао прилику да по трећи пут разговара са Ванг Хунингом, председавајућим Националног комитета Кинеске народне политичке консултативне конференције, наводећи и да тај сусрет представљају за Србију велико признање и потврду поверења које смо годинама градили.
„Разменили смо ставове о најважнијим питањима сарадње Србије и Кине, даљем унапређењу наших односа, као и о иницијативама које имају велики значај за будућност наше земље и наставак њеног економског напретка“, навео је Вучић на Инстаграму.
Вучић је истакао да је Хунинг један од најбољих познавалаца глобалних прилика, од кога је током њихових сусрета 2019. и 2023. године много научио о разумевању међународних односа и сагледавању будућих токова у свету.
Он је истакао да сусрети са људима који имају тако значајну улогу у политичком и стратешком обликовању Кине попут Хунинга, представљају за Србију велико признање и потврду поверења које смо годинама стрпљиво градили.
„Уверен сам да ће снажно пријатељство Србије и Кине наставити да се развија и да ћемо заједничким залагањем наставити да градимо односе који доносе сигурност, просперитет и стабилну будућност нашим народима“, навео је Вучић.
Вучић положио венац на Споменик народним херојима на Тјенанмену
Председник Србије Александар Вучић положио је венац на Споменик народним херојима на Тјенанмену у Пекингу.
Председника Вучића и делегацију Србије дочекали су Лиу Џунгфан, потпредседник Пекиншког општинског комитета Конеске народне политичке консултативне конференције, Лијанг Фенг заменик команданта Пекиншког гарнизона, Цаи Веи помоћник министра спољних послова Народне Републике Кине и амбасадор Кине у Београду Ли Минг.
„Њихова жртва није била само део историје, већ темељ снаге једне велике земље која је кроз многа искушења умела да сачува свој идентитет, понос и веру у напредак“, написао је Вучић на Инстаграму.
Споменик народним херојима је подигнут као национални споменик Кине посвећен мученицима револуција и борби током 19. и 20. века.
Налази се у јужном делу трга Тјенанмен у Пекингу, испред Маузолеја Мао Цедунга. Претходно данас, председник Вучић састао се са Ли Ђијангом, премијером Народне Републике Кине и чланом Сталног комитета 20. Политичког бироа Централног комитета КПК у Великом дому народа у Пекингу.
Састанку су присуствовали министар финансија Синиша Мали, министар одбране Братислав Гашић, министарка трговине Јагода Лазаревић, министарка привреде Адријана Месаровић, директор Канцеларије за ИТ и е-управу Михаило Јовановић.
Вучић после састанка са Ли Ђијангом: Изузетно важан и садржајан разговор
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је имао изузетно важан и садржајан састанак са премијером НР Кине Ли Ђијангом о даљем унапређењу билатералних односа, новим инвестицијама, инфраструктурним пројектима, као и о кључним геополитичким и регионалним питањима.
„Поновио сам да је за нашу земљу од непроцењивог значаја пријатељство и партнерство са Кином и захвалио на огромном доприносу нашем економском развоју кроз улагања, инфраструктуру и нове технологије“, навео је Вучић на инстаграм налогу.
Он је истакао да је та сарадња вратила живот многим фабрикама, рудницима, путевима и пругама и донела нову веру и сигурност бројним грађанима.
„Зато сматрам да је ово историјска посета и да ће ови разговори бити од највећег значаја за нашу земљу, народ и националне интересе“, навео је Вучић.
Посебну захвалност, како је истакао, изразио је председнику Си Ђинпингу на личном залагању, искреном односу према нашој земљи и подршци коју пружа у најважнијим тренуцима за наш народ и државу.
„Захваљујући његовој визији и међусобном поверењу које смо изградили, односи две земље достигли су историјски највиши ниво“, указао је Вучић.
Нагласио је да снажно подржавамо политику једне Кине, док иницијативу „Појас и пут“, „видимо као драгоцен допринос повезивању држава, равномернијем развоју и очувању глобалне стабилности“.
„Уверен сам да ћемо наставити да градимо још снажније политичке, економске и културне везе, засноване на међусобном поштовању и искреном разумевању наших народа“, истакао је Вучић.
Вучић се са чланом Сталног комитета 20. Политичког бироа Централног комитета Комунистичке партије Кине и премијером Државног савета Народне Републике Кине Ли Ђијангом састао другог дана званичне посете Кини. гом.
Председник Вучић изјавио је да је посета Кини од велике важности и да се нада да ће бити потписано више од 30 споразума и договора. Он је приликом обиласка Великог кинеског зида првог дана посете, на питање кинеских новинара рекао да има велику трему пред састанак са председником Кине Си Ђинпингом.
„Надам се да ћемо потписати више од 30 договора и споразума и да проширимо поља наше сарадње и да замолимо нашег великог пријатеља председника Си Ђинпинга да нам помогне како бисмо имали што боље резултате на пољу роботике. Морамо да држимо корак са најбољим државама у свету. Уз помоћ Кине то можемо“, рекао је Вучић.
Председник Србије Александар Вучић каже да је Кина један од најнеопходнијих партнера Србије, истичући да је Београд изабрао „пут отворености“ и да партнерство с Кином доноси конкретне користи грађанима.
Вучић је у ауторском тексту за кинески лист Саут Чајна Морнинг Пост навео да Европа треба да приступа Кини са више поверења и спремности за сарадњу, а не са страхом и сумњом.
Према његовим речима, Србија је изабрала пут отворености, а искуство Београда показује да партнерство са Кином доноси конкретне користи обичним људима, радницима и породицама.