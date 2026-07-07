Ђурић са Соренсеном: Београд јасно посвећен дијалогу са Приштином
Министар спољних послова Србије Марко Ђурић поручио је у разговору са специјалним представником Европске уније за дијалог Београда и Приштине Петером Соренсеном у Бриселу да је Београд јасно посвећен дијалогу са Приштином, као и да се нада да ће се ускоро стећи услови за наставак дијалога на високом нивоу, упркос вишегодишњој политичкој нестабилности у Приштини.
Ђурић је навео да би у наставку дијалога фокус, пре свега, требало да буде на пуној примени већ постигнутих договора, подсетивши да Заједница српских општина још није формирана због опструкција Приштине и избегавања испуњења ове обавезе предвиђене Бриселским споразумом.
Подвукао је да је недвосмислен став Београда да Заједница српских општина остаје приоритет и кључни оквир за изградњу институционалних капацитета српског народа и заштиту његових колективних права на Косову и Метохији.
Ђурић је поновио да Београд остаје конструктиван партнер у дијалогу.