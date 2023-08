Dačić: Srbija će sve učiniti za mir, ne prihvatamo trikove prištinske vlasti

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je večeras da će Srbija učiniti sve za mir na Kosovu i Metohiji, ali da ne prihvata trikove prištinske vlasti kao što je povlačenje 25 odsto policije iz opštinskih zgrada na severu.

D

ačić je naveo za T a n j u g da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti poslao policiju na sever KiM iako nije imao dozvolu Kfora niti saglasnost srpskih opština, a da se očekuje da Srbija bude zadovoljna što će povući 25 odsto policije iz opštinskih zgrada na severu, iako nije imao pravo da ih pošalje tamo.

“Kurti nema pravo na to što je uradio. To je suprotno međunarodnim dogovorima, on je poslao policiju na sever Kosova iako nije imao dozvolu Kfora niti saglasnost srpskih opština. Sada mi treba da budemo zadovoljni što će on povući 25 odsto i sada su svi u međunarodnoj zajednici srećni što je eto počela deeskalacija. I oni koji pritom kažu da to nema veze sa deeskalacijom, sada pozdravljaju taj akt. Mislim da je to ismevanje cele međunarodne zajednice i pokazatelj koliko oni uopšte nemaju ozbiljnu nameru da utiču na Kurtija”, rekao je Dačić.

Dodao je da treba da se oda priznanje Srbima koji žive na KiM koji stoički podnose teror koji se nad njima vrši, navodeći da prištinske vlasti najviše boli miran otpor srpskog naroda i njihovo jedinstvo.

Dačić je rekao i da prištinske vlasti boli to što je samo 13 Srba izašlo na izbore na severu KiM i da je zato važno da se nastavi borba i jedinstvo.

“Mi nastavljamo našu politiku. Ne priznajemo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, jesmo za mir, sve ćemo da učinimo za mir, ali ne privatamo trikove i zamazivanje očiju kao što je delimično povlačenje od 25 odsto, oni svi treba da se povuku odmah”, rekao je Dačić.