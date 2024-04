О’Брајен са Вјосом Османи: Приштина да успостави Заједницу српских општина

Џ

ејмс О’Брајен је на друштвеној мрежи Икс навео да је са Вјосом Османи разговарао о значају имплементације монетарних прописа, који би били од користи свим грађанима на Косову, укључујући српску заједницу.

Good call with @VjosaOsmaniPRKS today. We discussed importance of ???????? implementing monetary regs so as to benefit all Kosovan citizens, including the Serb minority community, & for parties to fulfill all EU Dialogue commitments – for ???????? this includes the ASM.

— Assistant Secretary Jim O’Brien (@StateEUR) April 1, 2024