RADA KOMAZEC – ” TESLA AMBASADOR”

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

N

a svečanosti u sklopu obeležavanja “Tesline godine Teslinog naroda” Radi Komazec, novinarki i direktorici Jedinstva “Panorama, prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić uručio je diplomatski “Tesla pasoš”, a sa tim činom je postala ovogodišnji “Tesla ambasador”. Rada Komazec, koja je već nagrađena od Tesline naučne fondacije iz Filadelfije za najbolju reportažu napisanu o Nikoli Tesli, kao vrsnom novinaru koji radi na promociji lika i dela Nikole Tesle uručen je i “Tesla pasoš”.

Vidno srećna novinarka i direktorica”Jedinstva”-Panorama Rada Komazec kazala je da je izuzetno počastvovana ovim činom i da će i dalje raditi na promociji našeg genija.

– Postati ambasador najvećeg ambasadora na svetu, naravno, da je ogromna čast i za mene i za naše “Jedinstvo”. Kada se ono što napišete čita od Kosova i Metohije do Amerike znači da vaš rad nije uzaludan i da se ceni kvalitet i znanje. Naš Tesla nije umro, on je svuda oko nas , on je sa svim narodima sveta, on je u temeljima civilizacije. Na njegovim pronalascima bazira se tehničko -tehnološki napredak čovečanstva. Pored 700 pronalazaka srpski genije širio je ljubav, a šta bi drugo i činilo ličko dete iz pravoslavne svešteničke porodice- rekla je Komazec.

Ministar Dačić je na inicijativu srpske naučne dijaspore 12. januara na dana kada je Tesla 1895. godine na Nijagarinim vodopadima pustio u pogon prvu hidrocentralu na planeti i osvetlio čovečanstvo, proglasio “Teslinu godinu Teslinog naroda”, a povodom osam decenija kulture sećanja na Nikolu Teslu (1943-2023) koji je osvetlio čovečanstvo .Obeležavanja “Tesline godine Teslinog naroda” je promocija dostignuća Nikole Tesle, američkog inovatora srpskog porekla i srpske naučne dijaspore, kao i jačanje odnosa Srba i Amerikanaca – Teslinog naroda pošto je bio američki pronalazač srpskog porekla.

Dačić je u okviru javne i naučne diplomatije Tesla diplomatske pasoše uručio prvim Amerikancima, pripadnicima Teslinog naroda sa Prinston i Kolumbija Univerziteta koji su Fulbrajtovi stipendisti i borave u Beogradu i Londonu na Kembridž univerzitetu, a nakon što su obavili stažiranje u Beloj kući”.

Ministarstvo spoljnih poslova je i danas 14. marta ugostilo i studente sa Univerziteta Prinston iz SAD, a njihovi predstavnici su , takođe, postali “Tesla ambasadori”

Prvi imenovani ambasador Tesline godine Teslinog naroda je David Vujić, poslednji iz grupe srpskih inženjera Serbo 7, Apolo11, NASA svemirske agencije i počasni predsednik Tesla naučne fondacije iz SAD, zatim tu su i Dejan Ilić, čuveni inovator sa 680 registrovanih patenata, legenda Holivuda i ambasador Fudbalskog saveza Srbije Den Tana, američka pijanistkinja srpskog porekla Marina Arsenijević, kompozitor i autor Tesline Rapsodije za Teslin narod, čuvena britanska producentkinja srpskog porekla Gabrijela Tana iz Londona i mnogi drugi, čija će imena biti objavljivana tokom Tesline godine.

Svečanost uručivanja pasoša upriličena je u Muzeju srpske diplomatije u foajeu Nikole Tesle unutar Kabineta nobelovca Ive Andrića.

Slavica Đukić