RADА KOMAZEC DOBITNICA „TESLA SPIRIT AWARD”

NAGRADA TESLINE NAUČNE FONDACIJE IZ FILADELFIJE

Novinarka i direktorica „Jedinstva” – Panorama dobitnica nagrade kao istaknuti predstavnik novinarske profesije i očuvanje Teslinog duha

Međunarodni Upravni odbor Tesline naučne fondacije iz Sjedinjenih Američkih Država kojom predsedava počasni predsednik David Vujić odlučio je da novinarku i direktoricu „Jedinstva” – Panorama, Radu Komazec, nagradi kao istaknutog predstavnika novinarske profesije i očuvanje Teslinog duha. Ceneći celokupni rad u oblasti novinarstva i izdavaštva Rade Komazec, kod Tesline naučne fondacije posebno je odjeknula reportaža o Nikoli Tesli iz njegovog rodnog Smiljana koja je ocenjena kao vrhunski novinarski rad Rade Komazec.

Novinarka Komazec na jedinstven način opisuje život i rad Nikole Tesle od potoka Vaganca, gde se Tesla igrao kao dečak, do slapova Nijagare u SAD. Opisujući kraške ličke zaravni, reke ponornice, podnožje Velebita, rodnu kuću i hram Sv. Apostola Petra i Pavla, školovanje i naučni Teslin rad, na sveobuhvatan i emotivan način opisuje život i rad Srbina koji je osvetlio svet. Toliko je verodostojno dočarala Teslin zavičaj i napravila korelaciju sa njegovim pronalascima i genijalnošću, koji vuku korene sa ličkih proplanaka, da osećamo da smo tu, da živimo u Teslino vreme i sa Teslom. Njegov skromni, asketski život i rad na dobrobit čovečanstva i mira Komazec poredi sa hrišćanskim vrlinama koje je najveći Srbin imao. Pored prepoznatljivog, briljantnog stila naše novinarke prisutno je i odlično poznavanje istorije i uopšte lika i dela Nikole Tesle. Izuzetan dugogodišnji rad u cilju promocije istine te očuvanja srpske kulture, jezika i pisma na Kosovu i Metohiji novinarke Rade Komazec, zaslužno je krunisan Teslinom nagradom.

Pozivnica je stigla na njenu adresu, a dodela nagrada je 14. januara u hotelu „Njujorker” u Njujorku, gde je Tesla proveo poslednje dane svoga života. Predviđeno je održavanje Svečane akademije povodom obeležavanja 80 godina sećanja na velikana koji je osvetlio čovečanstvo, američkog naučnika srpskog porekla Nikole Tesle. Ceremoniji obeležavanja jubilarne godišnjice između ostalih će prisustvovati: Mark Alezi, direktor Teslinog naučnog centra u Vordenklifu na Long Ajlendu, gradonačelnik Njujorka Erik Adams, Mark Sajfer, Teslin biograf, predstavnici gradova Bafalo i Nijagara, Džek Dimić, Mila Jovović, zvaničnici Republike Srbije i drugi. Šta za nju znači prestižna nagrada „TESLA SPIRIT AWARD” novinarka Komazec navodi:

„Ne postoji čovek na planeti koji ne bi poželeo da primi nagradu koja nosi Teslino ime. Tesla je bio kosmopolita, njegovi pronalasci pripadaju čovečanstvu, ali su samo Srbi Teslin narod. Rođena sam par desetina kilometara od mesta rođenja Nikole Tesle i prilikom svakog odlaska u Smiljane , zaista, osetim Teslin duh. Tako da ova nagrada za mene ima posebno značenje. Srećna sam i počastvovana. Hvala Upravnom odboru Tesline naučne fondacije i svima koji su smatrali da moj rad zaslužuje ovu veliku nagradu. Verujem da bi se čitaoci „Jedinstva”, kolege novinari, moji saradnici u oblasti izdavaštva, kao i ljudi koji me poznaju saglasili sa odlukom Upravnog odbora Tesline naučne fondacije. To je ono što me raduje. Radiću i dalje odgovorno, marljivo i posvećeno u interesu javnosti i društva – kazala je novinarka i direktorica „Jedinstva” – Panorama, Rada Komazec.

Inače, Teslina naučna fondacija postoji od 2010. godine u srpskoj dijaspori u SAD. Nikola Lončar je predsednik fondacije, a počasni predsednik je David Vujić, poslednji od legendarnih „Serbo 7”, projekta Apolo 11 američke svemirske agencije NASA , čiji je jedan od osnivača bio i Mihailo Pupin, uz Teslu najznačajniji srpski naučnik, koji je živeo i radio u Sjedinjenim Američkim Državama.

Slavica Đukić