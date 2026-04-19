Амбуланте у селима Суво Грло и Бање поново раде; Гаон: Пронађено решење
Амбуланте у селима Суво Грло и Бање код Србице поново пружају услуге пацијентима а решење о њиховом даљем функционисању је пронађено, потврдио је за РТС портпарол Канцеларије ЕУ у Приштини Никола Гаон.
“Пронађено је решење за инцидент. Оно омогућава наставак пружања здравствених услуга заједници, у складу са споразумом о дијалогу од 14. марта 2026. године, постигнутим уз посредовање ЕУ”, навео је Никола Гаон, портпарол Канцеларије ЕУ у Приштини.
У четвртак 16. априла, враћене су првобитне табле на објектима амбуланти, на којима су називи на српском језику, а медицинско особље и лекари из Митровице су дошли да прегледају пацијенте.
Претходно, приштинске власти су замениле табле на амбулантама у селима Бање и Суво Грло и поставиле нове с натписом „Амбуланта у Бање“, четири дана након што је инспекција општине Србица, уз асистенцију полиције, затворила амбуланте у селима Бање и Суво Грло које су функционисале у српском систему.