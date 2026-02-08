КЊИГЕ НА ДАР ОШ „ТРАЈКО ПЕРИЋ“ У ВЕЛИКОМ РОПОТОВУ
Још једна у низу вишедеценијских акција поклањања књига српским школама на Косову и Метохији од стране новинско издавачке куће „ Панораме „ – Јединство
Ученици и наставници школе у знак захвалности, на како су нагаласили, изузетно вредној донацији приредили су дирљив и срдачан дочек директорици „Панораме„ – Јединства, Ради Комазец након што им је она уручила књиге
Директорица новинско издавачке куће „ Панорама-Јединство“ Рада Комазец даровала је у име ове куће бројне књиге осмогодишњој школи „Трајко Перић“ у Великом Ропотову у Косовском Поморављу. Била је то још једна у низу многобројних вишедеценијских акција поклањања књига српским школама на Косову и Метохији, које је издала „Панорама“ – Јединство. Међу више од 50 наслова књига различитих жанрова налазе се они који су прилагођени деци школског узраста како нижих тако и виших разреда. Обраћајући се ученицима и запосленима у ОШ „ Трајко Перић“, Рада Комазец је изразила своје велико задовољство што је, како је казала, поклонила књиге библиотеци и што у овој школи има преко стотину ученика, који су пре свега лепо васпитана и вредна деца.
– Моје је велико задовољство што сам данас овде са вама и што вас видим у оволиком броју. Моје задовољство је у толико веће што вам уручујем вредне књиге из едиције наше издавачке куће „Панорама -Јединство“, која постоји 81 годину и активно гаји традицију даривања књига школама на Косову и Метохији – казала је Рада Комазец и додала:
-Често чујемо да је време књиге прошло, да су дигитални светови привлачнији и бржи, али ја верујем у супротно. Јер, баш данас када је све пролазно и на један клик, књига је сидро, она је тишина коју сами бирате . У овим књигама које вам предајем , нећете наћи само информације, наћи ћете емпатију, родољубље, заљубљеност и све оно са чиме се као људи сусрећемо у животу и свакодневици. Научићете како је то бити неко други, како је борити се са ветрењачама, како је волети, како очувати достојанство, путоваћете другим државама, упознавати нове другаре, бирати између позитивних и негативних ликова. Књиге имају тајанствен обичај да нам се отворе и да нас терају да их прочитамо до краја. Оне нас мењају и дотичу нам душу. Замислите само како ће се ваша машта ширити док читате авантуре јунака, истражујете тајне прошлости или учите о научним открићима – подсетила је директорица Комазец.
Она је упитала ученике шта би нам остало од знања уколико би једног дана нестало напредне технологије и истовремено дала одговор да би нам знања била оскудна, али да би остала књига, наглашавајући да упркос новим технологијама и вештачкој интелигенцији ми развијамо сопствену интелигенцију читањем књига и учењем, поручивши истовремено ученицима да не дозволе да неко други мисли уместо њих већ да сами размишљају својом главом и развијају критичку мисао, те да им је због тога неопходно читање књига.
Директорица Комазец је истакла да је знање најјаче оружје и да је знање нешто што нико не може отети никоме уз изражавање наде да ће деца прочитати све те књиге које је у име „Панораме“ -Јединства поклонила школи.
-Ви драга децо читањем књига употпуњујете своје видике, своје знање, развијате говорне способности, богатите свој речник и зато читајте књиге – додала ја Рада Комазец и захвалила ученицима, њиховим родитељима и наставницима што упркос свим недаћама и недобронамерном окружењу опстају и чувају наше Косово и Метохију.
Ученици и запослени у ОШ „Трајко Перић“ на челу са директором ове образовне установе Дејаном Стаменковићем дочекали су Раду Комазец више него срдачно и у име захвалности, како су рекли, на изузетно драгоценој донацији, приредили су јој дирљив и срдачан дочек уз пригодан културно-уметнички програм. Ученици су у оквиру тог програма казивали и мудре мисли о књигама и читању и показали музичке таленте.
Изражавајући велику захвалност Ради Комазец и „Јединству“ на донацији књига, директор Дејан Стаменковић је, између осталог, рекао:
-Ово је за нас драгоцена донација, која ће употпунити значајно књижни фонд наше библиотеке. Упркос чињеници да данас живимо у време убрзаног развоја информационо-комуникационих технологија, када је присутно то да се књиге од стране деце мање читају на неком ширем нивоу, ми се у нашој школи можемо похвалити да то код нас није тако. Наши наставници и учитељи кроз разне садржаје подстичу децу да што више читају књиге и наши ученици то чине. Међу њима, као и међу наставницима, има оних који се баве писањем поезије и прозе. Ја се у име ученика и наставника и у своје лично име захваљујем госпођи Ради Комазец и „Јединству“ на овој прелепој и вредној донацији – казао је директор Дејан Стаменковић. Он је у име школе Ради Комазец уручио и захвалницу за, како је истакао, драгоцени поклон који им је донела.
Додајмо да је ОШ „Трајко Перић“ у Великом Ропотову једна од најстаријих српских школа у овом делу Косова и Метохије. Почела је са радом још 1912. године. У овој школи која има издвојена одељења у селима: Рајановце, Томанце, Дреновце и Одевце наставу ове године похађа 137 ученика.
Соња Ивковић