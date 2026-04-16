Случај „Бањска“, тужилац тражи доживотну казну затвора за тројицу Срба
У Основном суду у Приштини почело је изношење завршних речи у случају „Бањска“, предмету против Душана Максимовића, Владимира Толића и Благоја Спасојевића, оптужених за наводни напад на уставни поредак и тероризам.
Тужилац Наим Абази и адвокати оштећених током изношења завршних речи затражили су од суда да тројицу оптужених Срба прогласи кривим и осуди их на доживотну казну затвора.
Према њиховим наводима, оружани сукоб у Бањској био је „директан напад на полицију Косова, уз употребу тешког наоружања и на координисан начин, са широким и дестабилизационим потенцијалом, не само на подручје на којем се догодио, већ и на Косово у целини“.
Адвокат Аријанит Коци, заступник оштећених, сматра да то што се тројица оптужених Срба нису дистанцирали од напада и убиства полицајца Африма Буњакуа представља отежавајућу околност, као и да је „циљ био отцепљење једног дела територије Косова“.
Завршне речи одбране 20. априла
Одбрана оптужених ће завршне речи изнети 20. априла, а бранилац Благоја Спасојевића, адвокат Љубомир Пантовић, изјавио је по завршетку рочишта да по закону о кривичном поступку пуномоћници оптужених немају право да у завршној речи говоре о казни, док, како је рекао, само тужилац има то право.
„Предложио је то што је предложио, међутим, потпуно је изгубио из вида неке важне елементе код одмеравања казне који су прописани законом, али о томе ћемо више говорити у понедељак“, навео је Пантовић.
Истакао је да када тужилац на „драматичан“ начин чита оптужницу, уз снимке и фотографије из Бањске, то може да створи утисак да је све што говори тачно.
„Није тачно, овај случај, бар када је реч о ова три оптужена, има сасвим другу димензију на коју ћемо ми у понедељак указати. Верујем да ће утисак бити потпуно другачији након завршне речи одбране“, рекао је Пантовић новинарима.
Пресуда неколико дана након завршних речи
Бранилац Владимира Толића, Милош Делевић, указао је да се ни после две и по године од догађаја у Бањској не зна какву је конкретну улогу имао његов брањеник.
„Чули смо да се тражи доживотна казна затвора, али без конкретног доказа шта је Владимир Толић урадио и коју је улогу имао тог дана. Верујем да то код суда неће проћи. Позивам вас да дођете у понедељак и чујете завршну реч одбране, након чега ће пресуда бити објављена неколико дана касније“, рекао је Делевић.
У Бањској код Звечана, на северу КиМ, у ноћи између 23. и 24. септембра 2023. године дошло је до оружаног сукоба групе Срба и полиције, у којем су убијени полицајац и тројица Срба.
Током акције у Бањској полиција је ухапсила Душана Максимовића, Благоја Спасојевића и Владимира Толића, који се од тада налазе у притвору.
Оптужница против њих и још 42 особе српске националности подигнута је у Приштини у септембру 2024. године због сумње да су учествовали у сукобу у Бањској. Суд у Приштини је одбио захтев да се осталима суди у одсуству.