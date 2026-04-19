Суд у Приштини одредио једномесечни притвор Стефану Радуловићу осумњиченом да је умешан у сукоб у Бањској
Бранилац Стефана Радуловића, Богдан Хаџи-Лазић, изјавио је након рочишта да специјално тужилаштво сумњичи Радуловића да је, наводно, био у контакту са осумњиченима у случају Бањска и учествовао у извршењу терористичког дела.
Стефан Радуловић из Косовске Митровице данас је изведен пред судију за претходни поступак у Основном суду у Приштини, где му је одређен једномесечни притвор. Он је ухапшен јуче на пункту Мердаре, под сумњом да је наводно умешан у оружани сукоб групе Срба и полиције у Бањској 2023. године.
„Сумња се заснива искључиво на порукама и евентуално једној слици структуре осумњичених, где се налази име Стефана Радуловића. То не доказује да је то иста особа, већ само продубљује сумњу. Стефан никада раније није био кривично гоњен нити је учинио било какво кривично дело“, рекао је Хаџи-Лазић.
Додао је да је Стефан Радуловић узоран грађанин који живи на релацији Митровица – Ниш – Рашка. Тренутно је у Рашки због девојке, док му је у Митровици шира породица.
Одбрана има право на жалбу коју ће уложити.
Крајем септембра 2023. године, у Бањској код Звечана догодио се оружани сукоб између групе Срба и тзв. косовске полиције у којем је страдао један припадник полиције и троје Срба.
Током сукоба ухапшено је троје Срба којима се суди у Приштини, док је на оптужници још 42 особе које нису доступне правосуђу.