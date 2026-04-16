Радојевић: Приштина злоупотребила децу у политичке сврхе, Курти жели да укине општину Северна Митровица
Градоначелник северног дела Косовске Митровице Милан Радојевић изјавио је за РТС да су Аљбин Курти, Приштина и градоначелник јужног дела Косовске Митровице започели агресивну кампању с циљем укидања општине Северна Митровица. Градоначелник Јужне Митровице је са гимназијалцима организовао марш из јужног дела до северног, до куће у Бошњачкој махали где Приштина планира да изгради „музеј геноцида Срба над Албанцима“, каже Радојевић и истиче да су тиме злоупотребили децу у политичке сврхе.
Ускршњи празници нису донели мир Србима на Косову и Метохији. Напротив, сведочили смо хапшењима Срба, изазивању инцидената Приштине, присвајању здравствених установа. Шта се тренутно дешава у јужној српској покрајини, са каквим проблемима се суочавају Срби? Има ли упозорења или казни из међународне заједнице на адресу Приштине?
Нажалост, ни овај Ускрс Срби у Покрајини нису могли у миру да проведу.
Градоначелник Северне Митровице Милан Радојевић рекао је за РТС да се грађани северног дела деценијама буде у страху који ће следећи потез Приштина да предузме и који ће уништити животе људи.
„И даље смо овде и истрајни да овде опстанемо“, каже Радојевић и додаје да Куртијева влада не жели општину Северна Митровица.
Према његовим речима, они желе уједињену Косовску Митровицу и то је њихов план.
„Марш гимназијалаца из јужног до северног дела града“
Објаснио је да је јуче градоначелник Јужне Митровице са гимназијалцима организовао марш из јужног у северни део града у знак сећања на 104 нестала Митровчанина.
„Тај марш је организован до северног дела до насеља Бошњачка махала до једне куће која је планирана да буде, како они наводе, музеј геноцида Срба над Албанцима“,
Истакао је да је влада у Приштини донела одлуку да се једна кућа у Бошњачкој махали претвори у њихов музеј сећања геноцида Србије над Албанцима.
Како је рекао, Курти је најавио још један музеј.
„О свему овоме свакодневно обавештавамо Међународну заједницу. Овим се шаље порука да су Срби геноцидни народ“, каже Радојевић.
Уколико говоримо о надлежним институцијама у Приштини, градоначелник истиче да увек наилазе на зид.
„Ово је кршење закона, тражимо од Међународне заједнице да изврши притисак. Грађани су рекли да желе промене, ми им доносимо промене. Грађани желе да живе у Северној Митровици не у уједињеној Митровици“, истакао је Радојевић.
Инциденти су се ређали за време ускршњих празника и са две српске амбуланте скинута су српска обележја и постављене табле са обележјима приштинских институција.
Радојевић коментарише да пред сваки празник поготово пред Божић и Васкрс уобичајене су провокације. Истиче да нема места за једностране потезе.
„Здравство и образовање биће тема за разговор у Бриселу. Очекујемо да Међународна заједница заузме јасан став“, каже Радојевић.
Истакао је да Србима са севера КиМ веома значи подршка Београда и да није ње, не би било ни Срба на КиМ.