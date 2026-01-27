ЗЛАТНА ПЛАКЕТА РАДИ КОМАЗЕЦ
СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА У УДРУЖЕЊУ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ
Традиционална Светосавска академија Удружења књижевника Србије окупила је поклонике и пријатеље књижевности, културе и традиције. Свечаност је уприличена у Свечаној сали Удружења књижевника Србије у Београду.
Скуп је благословио отац Арсеније, настојатељ манастира Рибница, а потом је првакиња Београдске опере, сопранисткиња Јасмина Трумбеташ Петровић извела Светосавску химну „Ускликнимо с љубављу“.
Била је ово прилика да се кровно национално и репрезентативно књижевно удружење, Удружење књижевника Србије, захвали свим људима који су, корачајући путем Светог Саве, допринели унапређењу рада и угледа Удружења књижевника Србије.
Милош Јанковић, председник УКС-а, уручио је признања заслужним појединцима и институцијама у очувању традиције књижевног еснафа између два Савиндана. Добитница Златне плакете Удружења књижевника Србије је директорка и уредница „Панорама“ -Јединство Рада Комазец која је по примању ове значајне награде изјавила:
– Када примите награду јако је важно да размислите ко је додељује, којим поводом и да ли сте заслужни да је понесете.
Лепшег повода од Светог Саве нема, Удружење књижевника Србије је међу најзначајнијим институцијама наше државе, а умни људи, који познају мој рад и моја дела, су одлучили да понесем ову Златну плакету и ја се поносим са њоме.
Сва дубина, величина и сјај нашег народа може се изразити кроз личност духовног заштитника Срба -Светог Саве, утемељивача српске духовности, просвете и идентитета.
Свети Саво нас је окренуо правој вери, љубави , благодети даривања , а као монах био је оличење подвизништва.
Његов однос према књижевности огледа се у манастирским условима (типицима) које је писао где је читању књига дато важно место у духовном животу монаха. Од њега почиње историја књижевног језика Први је почео да пише на српско -словенском, а истовремено да пише на народном језику, комбинујући та два изражајна система на истом месту. Вредност светосавске концепције показала се нарочито у временима нашег народног робовања. У тим моментима Светосавска идеја представљала је синоним наше националне идеје и тежње за државном слободом.
Јединствена личност у нашој историји, најправеднији, најмудрији и највољенији у свом роду и зато морамо као народ да се сабиремо и чувамо Светосавље – казала је Рада Комазец
Иначе, беседник је био Милан Лукић који је подсетио на просветитељство св. Саве, упутивши поруку о значају очувања доброте, љубави и традиције.
