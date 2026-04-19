Петковић: Срце Бриселског споразума – ЗСО и после 13 година није формирана
иректор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић изјавио је да су на данашњи дан 2013. године делегације Београда и Приштине, уз посредовање Европске уније, потписале Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа, али да ни данас, 13 година касније, срце тог споразума, Заједница српских општина и даље није формирана упркос чврстим гаранцијама Европске уније.
Како је подвукао, спровођење Бриселског споразума је подразумевало постојање искрености и добре воље потписница, која у Приштини никада није постојала, а тамошња политичка номенклатура до данас отворено пркоси порукама да су за њу договори из Брисела ирелевантни, наводи се у саопштењу Канцеларије за КиМ.
„Београд је све своје обавезе испунио, али кључни део Првог бриселског споразума јесу одредбе које се односе на формирање ЗСО, која треба да буде темељ за заштиту положаја и права српског народа, што би несумњиво допринело друштвеној и политичкој стабилности на Косову и Метохији“, нагласио је Петковић.
Додаје да политичке структуре у Приштини предвођене Аљбином Куртијем годинама, уместо поштовања споразума, доследно раде на застрашивању и обесправљивању Срба, са намером да наш народ протера са својих векових огњишта.
Истиче да Београд, упркос изостанку добре воље Приштине, остаје доследно опредељен за дијалог као једини разуман пут за решавање тешких проблема на Косову и Метохији и одлучан у захтевима да се Заједница српских општина формира.
„То истичемо и током сваке рунде преговора у Бриселу, очекујући и од Европске уније као гаранта потписаног споразума да приволи Приштину на поштовање преузетих обавеза. Са наше стране постоји јасно опредељење да и надаље будемо окренути трагању за компромисним решењима, тако што ћемо предано радити на миру и стабилности, чак и онда када у Приштини за тако нешто немамо саговорника“, рекао је Петковић.
Нагласио је да ће Београд наставити да инсистира да се у дијалогу пронађу одржива и трајна решења која би дугорочно стабилизовала регион и српском народу на Косову и Метохији осигурала безбедност и поштовање људских, грађанских и политичких права, али да без ЗСО нема ни суживота, трајног мира ни стабилности на простору Косова и Метохије, јер Приштина уместо поштовања споразума посеже за једностраним, ескалаторним и противправним потезима и тога морају да буду свесни и представници међународне заједице.
„СЗО мора да буде приоритетна тема за бриселским столом“
„Зато Заједница српских општина, са свим својим извршним надлежностима, онако како је договорено 2013. и 2015. године, мора бити приоритетна тема за бриселским столом и то искључиво по питању њене пуне имплементације.
Статут ЗСО под хитно мора да буде договорен, као први конкретан корак, посебно имајући у виду да је Управљачки тим Нацрт статута саставио пре осам година, а затим га и представио дијалогу на високом нивоу 2023. Дакле, и у формалном смислу сви услови су одавно испуњени да Статут коначно буде усвојен. Већ годинама не постоји више ниједан разлог да се Приштини толерише избегавање њених кључних обавеза“, рекао је Петковић.
Додаје и да је Београд на челу са председником Александром Вучићем, који је политички ветеран у преговорима, јасно ставио до знања свим актерима на међународној сцени да наставак дијалога искључиво зависи од даљих корака које ће предузети Брисел, тако да сваки од тих наредних корака мора да буде посвећен примени споразума о ЗСО.
„То треба да буде права тема, а не покушаји разводњавања споразума и наметања једностраних агенди. Много је година иза нас у дијалогу, континуитет у искуству као и јасна одлучност да никада не одустанемо од онога што је наше и што нам припада“, закључио је Петковић.