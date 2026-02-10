НОВИНАРИ „ЈЕДИНСТВА“ ДОНЕЛИ ПОМОЋ И ОСМЕХ У ДОМ СТОЈАНОВИЋА У СЕЛУ БОСТАНЕ КОД НОВОГ БРДА

Хуманост на делу

Усвету који јури за материјалним успехом не виде се тихе драме које се одвијају иза затворених врата оронулих кућа и мрачних ходника. Новинари „Јединства“ обилазећи терен препознају и проживљавају драме социјално угрожених породица. Гледајући тежак живот породице Стојановић у Бостану код Новог Брда , новинари нашег листа предвођени директорицом Панораме- Јединство, Радом Комазец показали су праву хуманост на делу. Овог пута хуманитарну помоћ у прехрамбеним намирницама ( брашно, уље, млеко, шећер, пиринач и друго), помоћ хигијенским средствима и играчкама за децу, али и новчану помоћ однели су материјално угруженој породици Стојановић у селу Бостане на територији Новог Брда.

Дејан и његова супруга Дорина родитељи су двоје деце, Кристине која иде у трећи разред и Александра који има пет месеци. У истој кући са њима живи и Дејанов син из првог брака Ђорђе који има 18 година, као и Дејанова седамдесетдеветогодишња мајка Десанка, која је иначе инвалидно лице. Помоћ коју су им наши новинари однели им је више него драгоцена и они су нам се од срца захвалили на томе.

Након посете овој скромној породици и уручења помоћи, директорица Комазец је , између осталог, казала:

-Ја сам више него срећна, што сам данас имала прилику да са нашим новинарима још једном уручимо помоћ једној социјално угроженој породици. Помоћ сиромашној породици један је од најплеменитијих чинова које човек може учинити, јер такав чин не храни само њихово тело , већ и наду да свет ипак није сурово и хладно место.

Истинска помоћ почиње препознавањем онога што је невидљиво, а наши новинари бележе и сведоче свакодневни живот Срба на Косову и Метохији. Нико није постао сиромашан дајући другима. Племенитост нас оплемењује колико и оне којима помажемо.

Та помоћ можда није огромна, али ипак колико- толико им значи. Посебно ми је драго када смо у прилици да помогнемо породицама са децом, каква је породица Стојановић- казала је Рада Комазец, додајући да је чини срећном радост на лицу мале Александре и баке која се једва креће.

Дубоко су ме гануле сузе у очима баке Десанке које су заискриле када смо им уручили помоћ. Шта друго рећи него то да ћемо наставити са оваквим акцијама и убудуће- истакла је Рада Комазец уносећи лепе речи и осмех у дом Стојановића.

Бака Десанка и њена снаха Дорина уз захвалност на помоћи пожелеле су срећу новинарима „Јединства“ и директорици Комазец уз речи да нам врати Бог за добра дела.

С.И.