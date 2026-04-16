Одаловић: Покушај Приштине да резолуцијом амнестира злочине над Србима; Божанић: Не одустајемо од истине
Коментаришући потез Приштине и усвајање такозване резолуције о „заштити историјске истине и достојанства жртава рата“, председник Комисије за нестала лица Вељко Одаловић каже да је ово покушај да се наметне једна истина и забрани свако друго виђење. „Нећемо одустати од борбе за истину о страдању наших најмилијих“, поручила је Олгица Божанић којој је на КиМ отето 15 чланова породице.
Парламент у Приштини усвојио је такозвану резолуцију „о заштити историјске истине и достојанства жртава рата“. Тај акт за који су гласали представници свих албанских странака захтева нове истраге и хапшења за злочине над Албанцима, као и за оне који, како се наводи, траже казне за оне које, „оправдавају тиранију и произвољну владавину Србије, као и злочине које је починила на Косову или шире и српску пропаганду.”
Да ли та резолуција уводи потпуну забрану говора о жртвама ОВК? Хоће ли у затвор ићи они који траже истину о убијенима и несталима?
Председником Комисије за нестала лица Вељко Одаловић да свака резолуција директно или индиректно има последице.
Није уопште случајно да у овом тренутку парламент самопроглашене државе на овакав начин се одређује уз пуно јединство свих политичких странака косовских Албанаца. Иницијатор ове, резолуције је странка Хашима Тачија који чека пресуду“, навео је Одаловић.
Истакао је да оно што се том резолуцијом тражи и цела прича је у томе да је то покушај притиска да се амнестирају сви они који су починили злочине над Србима.
„У овој резолуцији је апсолутно само идентификовано оно што они утврде и њихова истина и њихов угао. Забрана било какве друге истине или помињања било чега другог“, рекао је Одаловић.
Према његовим речима, траже да се измени Кривични закон самопроглашене државе и да у њега унесу и казнене одредбе за било кога ко покушава на било који начин да објасни и да каже истину о неком догађају.
Најтрагичнија породица на Косову и Метохији
У резолуцији се не спомињу српске жртве. Олгица Божанић, рођена Костић, је део једне од најтрагичнијих породица на Косову и Метохији. Олгици Божанић је убијено или отето петнаест чланова породице, међу њима и двојица браће.
ОВК је отео или убио петнаест Костића, укључујући и њена два брата Лазара и Тодора.
Божанићева је рекла да као сестра која је насилно постала безбратница и као секретар Удружења породица киднапованих и несталих лица на Косову и Метохији, са задовољством је прихватила позив да пренесе глас истине о страдању Срба на Косову и Метохији.
„Ми нећемо одустати од наставка борбе за истином. Нама је битно као представницима удружења да имамо добру сарадњу са Комисијом Владе Републике Србије. Не може нико да порекне да су се злочини над Србима десили, јер ту смо ми живи, преживели чланови породица који тражимо с правом да нам одговоре шта се десило са нашим најмилијима“, истакла је Божанићева.
„Жалосно је што представници привремених институција на Косову и Метохији никада нису уважавали наше жртве. То је жалосно, а то смо чули од представника породица несталих Албанаца неформално, не јавно. Нису ни смели да јавно проговоре, да имају притисак од њих“, каже Божанићева.
Истакла је да су се као породица до 2005. године надали да ће се њена браћа појавити жива, међутим 2005. године априла месеца отворена је масовна гробница Волујак код Клине где су уништени експлозивом посмртни остаци како њене браће тако и осталих.
„Онда смо чекали годину и по дана и поклапање узорака спаљених и уништених са узорцима крви наших сродника. Године 2006. смо сахранили на Орловачи једанаесторо Костића, четири Божанића. Најмлађи је био Немања Божанић, који је 5. маја напунио шеснаест година, а 18. јула са својим оцем, стрицем и братом од стрица одведен са Србима“, истакла је Божанићева.
На питање како на резолуцију реагује међународна заједница, Одаловић је истакао да велики део одговорности онога што се дешавало на КиМ је управо на међународној заједници.