Арлов: Велика жеља српских основаца са Косова да посете Републику Српску

Пројекат „Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске“ 14. по реду омогућиће српским основцима из 60 основних школа са Косова да посете Републику Српску.

„Велику жељу српских основаца из око 60 основних школа са Косова да посете Републику Српску потврдили су нам директори великог броја основних школа са Косова и Метохије са којима смо контактирали око учешћа и прављења спискова деце , која ће бити гости својих вршњака од 20. до 27. јуна у 18 градова и општина Републике Српске.“, истиче се у саопштењу.

Одбор за помоћ Косову и Метохији је ове седмице закључио пријаву градова и општина Републике Српске који ће учествовати и угостити око 800 српских основаца, просветних радника, деце и младих са потешкоћама у развоју и њихових породица са Косова.

„Овим путем позивамо локалне заједнице Српске, које су узеле учешће, да прошире списак домаћина или оне које нису, да се пријаве и на тај начин учине велико хумано дело, угосте српске основце са Космета и улепшају им почетак летњих празника. Радујемо се што српска деца и просветни радници са Космета имају велику жељу и осећају Републику Серпску као своју.“ наглашава се у саопштењу.

Од 2012. године у пројекту „Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске“ са простора читавог Космета, око десет хиљада српских основаца у пратњи просветних радника, боравило је по 7 или 8 дана у 33 локалне заједнице Српске . Међу њима су деца и млади са потешкоћама у развоју и њихови родитељи из Дневног центра „Подржи ме – 9. јануар“ који су гости Одбора већ девету годину у низу.

„Пројекат Одбора који је повезао Косово и Метохију и Републику Српску, желимо да реализујемо свих наредних година и захваљујемо се на подршци локалним заједницама, основним школама , породицама и институцијама Републике Српске. Захвалност и Управи за сарадњу са дијаспором и Србима у региону у МСП Србије која је препознала вредност и важност пројекта.“