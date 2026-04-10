Данас је Велики петак – најтужнији дан у хришћанству
Православни верници обележавају Велики петак, дан када је Исус Христос осуђен и разапет на Голготи, жртвујући се за све људе. Данас многи не једу ништа или само хлеб и воду. Пости се и фарбају се ускршња јаја.
На Велики петак, најтужнији дан у хришћанству, страдао је на крсту Исус из Назарета, Бог и човек.
У православним храмовима, на вечерњим богослужењима на овај дан обележава се време смрти и скидања са крста тела Господњег, када се на посебно украшен сто испред олтара, који симболично представља Христов гроб, износи плаштаница.Три пута се, уз звуке клепала, обилази око цркве, што симболично представља Христову сахрану.
Плаштаница се потом полаже испред олтара, а верници у тишини долазе на целивање све до сутра увече. Дан се проводи у тиховању и молитви.
Најважнији посао данас – фарбање јаја
Заустављају се сви послови у кући и пољу, најважнији посао данас је бојење јаја и то у црвену боју, симбол проливене крви Христове и новог живота који се рађа из његове свесне жртве.
Прво црвено јаје назива се чуваркућа, чува се на посебном месту да се не разбије. Приписују му се посебна својства – лековитост, плодотворност, заштита од града и злих сила…
Ко не стигне данас, може да обоји јаја и сутра ујутру, пре сунца.
Строг пост
Данас се строго пости, ко може, не једе ништа, други само суви хлеб и воду. Посте чак и они који то нису чинили током претходних дана Великог поста.
Старији људи кажу: ако на Велики петак пада киша, неће бити шљива, ако је топло и сунчано очекује се велики род воћа.