Делегација Српске листе са шефом УНМИК-а: Све тежа ситуација у којој се налазе Срби на КиМ
Представници Српске листе упознали су шефа УНМИК-а са бројним проблемима са којима се свакодневно суочава српски народ на КиМ. Посебно су указали на најављену примену закона о странцима и возилима, за коју представници Српске листе сматрају да мора бити аларм за све представнике међународне заједнице.
Делегација Српске листе предвођена председником Златаном Елеком састала се са новим шефом УНМИК-а на Косову и Метохији Петером Дуеом, са којим је разговарано о положају српског народа и све тежој безбедносној и политичкој ситуацији у којој се налазе Срби на Косову и Метохији.
Представници Српске листе упознали су шефа УНМИК-а са бројним проблемима са којима се свакодневно суочава српски народ и посебно указали на институционално насиље које трпе наши грађани, али и српске општине у којима су на власти српски градоначелници.
Наглашено је да се кроз различите административне мере, притиске и једностране одлуке додатно отежава живот Србима и угрожава функционисање локалних самоуправа у срединама где Срби чине већину, саопштено је из Српске листе.
Посебно је указано на најављену примену закона о странцима и возилима, за коју представници Српске листе сматрају да мора бити аларм за све представнике међународне заједнице.
Уколико се овакав приступ настави, постоји реална опасност да ће се додатно угрозити опстанак српског народа на Косову и Метохији, прогнати хиљаде наших сународника и угрозити виталне институције, нагласила је делегација Српске листе у разговору.
На састанку је поновљено да Српска листа пружа пуну подршку УНМИК-у и поштовању Резолуције 1244 СБ УН.
Од представника УНМИК-а затражено је да међународна заједница активније прати ситуацију на терену и да искористи свој мандат како би се спречиле мере које доводе до додатне нестабилности и угрожавања основних права српског народа.
Српска листа је истакла да остаје посвећена заштити интереса српског народа и наставиће да о свим проблемима са којима се Срби суочавају обавештава међународне представнике и захтева конкретне кораке у циљу заштите права и безбедности српског народа.