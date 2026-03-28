Дрецун: Куртијева идеја о повлачењу Кфора покушај дестабилизације и притиска на Србију
Премијер привремених приштинских институција Аљбин Курти изнео је у Паризу пред председником Француске два кључна захтева — да Париз услови Србију у погледу употребе силе и да подржи повлачење Кфора са севера Косова, уз преузимање контроле од стране такозваних Косовских безбедносних снага. Према оцени председника Скупштинског одбора за одбрану и унутрашње послове Милована Дрецуна, такав предлог нема реално упориште, али би евентуално присуство КСБ-а на северу Косова директно угрозило положај српског народа.
„Тај предлог је бесмислен што се тиче реалне ситуације на терену, али би водио великој дестабилизацији“, истакао је Дрецун.
Он додаје да би евентуално повлачење Кфора и долазак Косовских безбедносних снага на административну линију довело до директног контакта са српским снагама, што би значајно повећало ризик од инцидената.
Безбедносна архитектура под знаком питања
Дрецун упозорава да би прихватање оваквих предлога значило озбиљну промену постојеће безбедносне структуре на терену, која је дефинисана међународним споразумима.
„Ако би се дозволило да Кфор напусти административну линију, то би сигурно доводило до инцидената и сукоба“, наглашава Дрецун.
Према његовим речима, намера Приштине је да провоцира кризе и да одговорност пребаци на Београд, уз наратив о наводним агресивним плановима Србије.
Политички циљеви и стратегија Приштине
Дрецун сматра да иза свих захтева стоји шири политички циљ — заокруживање институционалне и безбедносне контроле над целокупном територијом Косова, посебно севером.
„Њихов циљ је да изађу на административну линију, формирају некакве граничне јединице и заокруже формирање такозване војске Косова“, објашњава Дрецун.
Председник Скупштинског одбора за одбрану и унутрашње послове додаје да би такав потез у пракси значио и физичко раздвајање Срба са севера Косова од централне Србије, што види као један од кључних стратешких циљева Приштине.
Француска и НАТО без подршке спорним идејама
Иако Курти, како се наводи, покушава да обезбеди подршку Француске, Дрецун не верује да ће Париз прихватити такву иницијативу.
„Не верујем да Макрон може да направи такву погрешну процену и да подржи ту идеју. То би нарушило односе са Србијом, који су на високом нивоу“, каже Дрецун.
Он подсећа да Француска није међу кључним државама које активно подржавају трансформацију Косовских безбедносних снага у војску, за разлику од САД, Велике Британије, Немачке и Турске.
„Свако довођење Косовских снага безбедности на административну линију водило би дестабилизацији, а то није у интересу НАТО-а“, закључује Дрецун.
Курти у Паризу пред Макрона износи два захтева – да Француска услови Србију да не сме да употреби оружје против Албанаца, као и да подржи предлог да Кфор напусти Копнену зону безбедности на северу, а да контролу преузму тзв. косовске безбедносне снаге. То је сазнање Београда.
А према званичном саопштењу приштинске Владе, на столу у француској престоници Аљбин Курти инсистирао је на питању безбедности, најпре граница, а затим и на континуираној изградњи локалних одбрамбених капацитета.