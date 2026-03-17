Године нису умањиле ране српском народу нанете погромом

У Грачаници обележена 22. годишњица Мартовског погрома над Србима на Ким

У Грачаници је данас пригодним програмом припремљеним од стране Дома културе „ Грачаница“ и Галерије уметности „Приштина“, уз подршку Канцеларије за Косово и Метохију и СГ Приштина и општине Грачаница, обележена 22. годишњица од погрома над Србима на Косову и Метохији у коме је страдало 19 особа, уништено око 900 кућа, протерано преко 4000 Срба и уништено и оскрнављено 39 цркава и манастира.

Најпре је у манастиру Грачаница у склопу обележавања ове тужне годишњице етнички и верски мотивисаног насиља над српским становништвом на Косову и Метохији, које је трајало 17. и 18.марта, 2004.године, служен парастос жртвама насиља.

У присуству бројних окупљених мештана Грачанице и околних села, породица страдалих, професора, ученика, представника институција и установа укључујући и представнике Канцеларије за КиМ парастос жртвама незапамћеног насиља које се догодило пре 22 године уз са служење свештенства и монаштва епархије Рашко призренске служили су митрополит Рашко призренски Теодосије и владика викарни новобрдски Иларион.

Беле руже крај спомен обележја жртвама погрома и комеморативна академија

По завршетку парастоса окупљени под куполама манастира Грачаница упутили су се пешака у двориште Дома културе у Грачаници, где су положили беле руже на спомен инсталацију „ MISSING“ у знак сећања на нестале и убијене Србе током и након рата на просторима КиМ као и на споменик жртвама мартовског погрома. Представници Канцеларије за КиМ као и представници локалних институција положили су венце крај спомен обележја жртвама мартовског погрома.

У наставку обележавања годишњице мартовског погрома у галерији Дома културе отворена је изложба слика са Ликовне колоније „Јесен у Призрену 2025“ иначе по десета јубиларна. Том приликом најпре је минутом ћутања одата пошта сликару Предрагу Драговићу, учеснику ликовне колоније који је преминуо прошле јесени.

Кустос галерије уметности Приштина и ауторка предговора у каталогу изложбе, Милица Костић обраћајући се окупљенима истакла је да је десета ликовна колонија „Јесен у Призрену“ окупила седам аутора и да је она плод дубоких осећаја и везаности за ксовскометохијску земљу, правду и истину.

Присутнима на ликовној колонији обратио се и Новак Новаковић сликар из Ћуприје, учесник Ликовне Колоније. Он је у своје уме и име других учесника колоније истакао да сви уметници који долазе у Призрен, где се организује ликовна колонија, то не доживљавају као један обичан уметнички скуп већ као нешто што има јаку духовну димензију.

Владика Иларион :“ Благослов је бити на Косову и Метохији..“

Изложбу је отворио Епископ новобрдски, викар Патријарха српског Иларион. Он је том приликом пренео поздраве патријарха српског Порфирија.

-Мени је благослов велики да будем данас са вама и да вам пренесем поздраве његове светости, патријарха Порфирија, који каже када дођемо на Косово и Метохију да најбоље место на коме можемо да будемо. Надамо се да ћемо да се окупљамо још на многаја љета на нашој заветној земљи. У овај дан се у нама обнавља питање, зашто? И да ли има правде у овоме свету? Питамо се зашто мора неко зло да се деси и да ли ће правда да заблиста? Одговор који дајемо као народ, као заједница, а који смо чули већ данас током молитве у светој Грачаници, када смо се молили за покој душа пострадалих у мартовском погрому, јесте онај одговор Бога над силама, бога над војскама који говори „ Моја је освета, моја је правда“. Заједно са апостолом Петром, можемо да кажемо: „ Господе ти све знаш. Ти знаш одговор на свако питање зашто? Зато што је у теби сав смисао. И ту налазимо утеху и разрешење кроз стваралачки покрет из кога је изникла и израста наша црква, наша заветна заједница. Молитва је стваралаштво. Ми смо се сабрали да би смо заједно стварали, нови свет заједно са Богом. И није случајно да се тај покрет шири и ван граница манастирске порте и ево нас овде у једном благословеном простору, преображења где се суморна стварност света који у злу лежи, преображава и где се оком уметника посматра овај свет- рекао је поред осталог владика Иларион.

Како су организатори обележавања 22. годишњице једног од најтужнијих догађаја у новијој историји како за косовско метохијске Србе тако и за читав цели српски народ истакли, изложба и ликовна колонија „Јесен у Призрену“ која се континуирано организује више година , јесу заправо креативни и стваралачки одговор на уништавање српског културног наслеђа. То је уједно како су такође организатори у најави обележавања ове тужне годишњице казали и подстицај на обнову уништеног културног и духовног блага, фресака, икона, слика, књига, библиотека, школа, гробаља, урбаних целина и нематеријалне баштине.

Комеморативна академија посећена жртвама погрома и болно подсећање на насиље

По отварању поменуте изложбе слика у сали Дома културе у Грачаници одржана је комеморативна академија посвећена жртвама погрома уз пригодан програм и поруке које су подсетиле окупљене на тешко мартовско страдање српског народа , али истовремено и на важност чувања сећања на тај немили догађај.

На комеморативној академији међу великим бројем окупљених били су Митрополит рашко-призренски Теодосије, представници Канцеларије за Косово и Метохију, градоначелник општине Грачаница Новак Живић, жртве погрома Сенка Дурутовић, Зоран Симијоновић, Горан Станковић и други.

У сценско драмском и пригодно музичком делу програму који је евоцирао болно сећање на 17. и 18.март и дубоку рану српског народа на комеморативној академији учествовали су хор „Краљ Милутин“, призренски богослови, ансамбл „Венац“, ученице музичке школе Хелена Инић и Магдалена Савић и полазнице Школе балета Дома културе „Грачаница“.

Митрополит рашко призренски Теодосије : „Ране ни после 22 гоцине нису мање“

Обраћајући се окупљенима на комеморативној академији Митрополит рашко- призренски Теодосије рекао је уз остало да су ране које су настале у току мартовског погрома иако су прошле 22 године од тада , нису постале мање.

-Ваша преосвештенства, драги владико Иларионе, пречасни преподобни оци, преподобне сестре монахиње, представници Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије, представници локалних институција и народа на Косову и Метохији, драга браћо и сестре. Данас се навршавају 22 године од мартовског погрома 2024.године, али рана коју су нама ти дани оставили протоком времена није постала мања. Ми се данас не сећамо само једног трагичног датума, него се првенствено сећамо страдања људи, паљења домова, рушења светиња и страха који је у ова два дана захватио читав наш народ на Косову и Метохији. Пред очима света и поред великог међународног присуства, направљен је покушај да се избришу трагови нашег вековног постојања и да се преостали наш народ заувек заплаши и протера. Зато је мартовски погром остао дубоко урезан у наше колективно памћење као један од најтужнијих тренутака наше новије историје- рекао је митрополит Теодосије.Он је беседећи подсетио на то да је у време погрома био игуман манастира Високи Дечани и да се болом пратио са братијом манастира како се насиље шири од места до места.

-Тих дана је човек могао дубоко да осети колико је све земаљско пролазно и како се за једну ноћ може срушити оно што је вековима грађено. Исто тако било је јасно и нешто друго, а то је да Косово и Метохија за нас нису само простор и земља него су извориште нашег духовног и историјског бића и да наша утеха није у људској сили, него у истини да после страдања и крста долазе обнова и васкрсење. Зато нас ни тада , а ни данас Господ није оставио без наде. Сећање на погром 2004.године није сећање ради наше освете, нити ради продубљивања мржње међу људима. Као што сам и ранијих година говорио, на ову трагедију ми не гледамо са горчином, него са болом у срцу и са свешћу да је она велика нама духовна опомена. Мартовски погром није само један у низу историјских догађаја које памтимо по страдању већ и горко сведочење о људској неправди, али истовремено и сведочанство о снази духовног подвига којим је наш народ вековима одолевао искушењима-нагласио је митрополит Тедосије у својој беседи.

Он је указао на то да ако се изгуби истина о ономе што се догодило онда ће се како је рекао изгубити и способност да се разликује правда од неправде, добро од зла.

-Посебно нас боли то што и после толико година многи прогнани нису дочекали повратак својим домовима. Још пре више од деценије упозоравао сам да је повратак готово заустављен, а да су многи наши људи стално под притиском да продају своју земљу и напусте огњишта. И заиста и данас нам је тешко због чињенице да су наши градови на Косову и Метохији остали без Срба који су у њима живели пре рата и пре погрома- рекао је митрополит. Он је нагласио да српске светиње нису само споменици и музеји и да обнова пре свега значи повратак молитве, повратак народа, обнову литургијског живота, достојанства, безбедности и поверења да човек може да живи на своме без страха и понижења.

-Ипак нас је мартовски погром, колико год био тежак ударац за нас, још више обавезао да истрајемо и останемо као своји на своме. Оно што је било порушено, почели смо да обнављамо, али не само као грађевине већ као живе божје куће. Много тога старог је изгубљено, али оно што је обновљено данас сведочи да нас никакво зло и насиље не може натерати да се одрекнемо наслеђа које су нам оставили наши преци -казао је митрополит рашко призренски Теодосије. Он је нагласио да Косово и Метохију можемо изгубити само ако се сами како је нагласио не дај Боже одрекнемо.

-Наша црква је и раније , а и данас јавно осуђивала свако етничко насиље, без обзира са које стране оно долазило. Ми не желимо другоме оно што себи не желимо. Тражимо и очекујемо мир и достојанство живота за све људе на овим просторима- нагласио је митрополит у својој беседи уз остало. Истакао је да се исто тако не сме пристати на заборав и на прекрајање истине.

-Пружамо руку сваком човеку добре воље, али истину о мартовском погрому морамо чувати јасно, трезвено и одговорно- казао је митрополит беседећи на комеморативној академији посвећеној жртвама мартовског погрома.

Милена Парлић: „ Као и народ и држава ниси свој крст“

Помоћница директора Канцеларије за Косово и Метохију, Милена Парлић обраћајући се на комеморативној академији истакла је уз остало да Бог даје последњи суд.

-Достојанство оних који су живот положили и који су нас и данас окупили, обавезује нас да и ми останемо достојни у овим данашњим искушењима којима се настављају кршења свих загарантованих универзалних права. Кроз историју смо плаћали високу цену да би те универзалне вредности постале право свих народа и зато је болније када се данас та иста права стечена крвљу наших предака свакодневно крше и оспоравају- нагласила је Парлић. Она је истакла да исто као што народ носи свој крст, тако га носи и држава.

-Она можда не може увек да отклони сваку неправду, нити да избрише све последице погрома , прогона, али не одустаје од своје обавезе да буде уз свој народ и да чува његово право на живот и достојанство. Држава, народ , црква на Косову и Метохији нису три одвојене судбине. То је једно исто искушење, иста борба, брига, мука, жеља и нада и свесни смо да ови свакодневни покушаји да нам права ускрате у својој суштини носе ону исту сенку коју смо већ видели 1999.године и у данима поновљеног погрома када су мислили да ће нас страх победити, да ће паљењем манастира изгорети наша вера, да ће разбијањем крстова избрисати наше памћење и трајање, да ће пепео прекрити векове. Заборавили су на наш предачки завет који носимо у свом духу, завет да ћемо остати људи, чак и онда када покушају да нас лише човечности- казала је уз остало Милена Парлић. Она је подсетила на то да образ и душа, како је рекла немају цену.

-То знате најбоље ви који сте овде остали, без свега. То знају и они који би дали све да овде имају нешто. И једни и други богати су уверењем да Бог није у слили у мржњи, већ у истини и у правду- нагласила је Парлић. Подсетила је такође на то да су писане хрисовуље које су како је рекла нама оставили наши преци, су најбољи доказ континуитета, вере и државности нашег народа и наше цркве. Додала је да ће за две недеље изаћи нови зборник о страдању Срба у мартовском погрому.

Новак Живић: „ Сада је на делу административни погром“

Председник општине Грачанице Новак Живић је обраћајући се окупљенима на комеморативној академији рекао је да се Срби данас налазе у једном новом, како га је назвао административном погрому.

-Док се сећамо наших страдалих Срба , спаљених манастира, цркава и кућа суочавамо се са перфидним покушајима гашења наших основних људских права. Они који су некада организовали погром, данас настоје да нас третирају као странце у сопственим кућама. Намећу нам законе о саобраћају и боравку, само са једним циљем да нам живот учине неподношљивим. Суочавамо се често данас са притисцима кроз институције, али наш народ је кроз историју показао да уме да опстане , да сачува своје корене, своје светиње и свој идентитет. Моја порука онима који те законе пишу и покушавају да их спроведу је јасна, а она гласи : „ Можете да промените папире, али не можете да промените овај народ“. Политички притисак је огроман, али наш одговор мора бити јединство- казао је Живић. Нагласио да ако Србе нису сломили бомбама и паљењем, неће их сломити ни новим законима.

На комеморативној академији своја тужна сећања евоцирало и неколико сведока мартовског погрома који је како се чуло оставио дубок и болан траг у њиховим душама уз истицање: „ Било , не поновило се“.