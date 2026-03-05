„Господе теби што љубав си“
У Дому културе у Ранилугу организована духовна манифестација
У Дому културе „ Радомир Поповић“ Ранилугу синоћ је отворена прва духовна манифестација под називом „ Господе теби што љубав си“ која обилује богатим програмом у коме учествује више извођача. Трајаће до 7. марта.
Благословећи отварање ове манифестације свештеник Срђан Јеренић је нагласио њен значај за како је казао јачање вере, саборности и духовног живота не само мештана Ранилуга већ и свих других који присуствују овој манифестацији.
Прве вечери ове тродневне манифестације одржан је концерт музичког састава Српских православних појаца који пре свега негује и промовише српску традиционалну и духовну музику и познат је широм Републике Србије, а иза себе у току свог петнаестогодишњег постојања броји многе наступе у ширем региону, Европи и Америци.
У програму на отварању манифестације као гости вечери Српских православних појаца публици су се представили певачка група „Манасије Цонић“-Горње Кусце и Хор ОШ „ Вељко Дугошевић“- Ранилуг.
Другог дана манифестације биће приказан филм „ Тихи кутак Христов“ и предавање из области духовности где ће говорити професор призренске Богословије протосинђел Никита Адамовић.
На завршној вечери духовне манифестације која се организује у време публика ће се дружити са песникињом Невеном Милосављевић која ће се представити својим књижевним делима „ Источник“ и „Духовнице“.
Организатор манифестације „ Господе теби што љубав си“ је Дом културе „ Радомир Поповић“-Ранилуг под покровитељством Канцеларије за Косово и Метохију.