Истиче рок за избор председника у Приштини, ниједна странка још није предложила кандидата
Три дана пред истек рока за избор председника, председништво централне скупштине у Приштини не може да закаже парламентарну седницу на којој би председник био биран, јер ниједна странка још није предложила свог кандидата.Председница парламента Аљбуљена Хаџиу, изјавила је да не може да сазове седницу за избор председника без кандидата који би имали 30 посланичких потписа, додајући да је избор председника у скупштини могућ ако постоје најмање два предлога.
„Дакле, потребно је да буду два кандидата, али је дозвољено да буду три или четири кандидата јер, као што знате, Скупштина има 120 посланика и сваки кандидат мора имати 30 потписа, али један посланик не може дати потпис за два кандидата. Дакле, само за једног кандидата. Избор председника је стога важан тренутак, стога као председница Скупштине сматрам да процес његовог или њеног избора мора да одражава одговорност, разборитост и пре свега дух сарадње“, рекла је Хаџиу након данашњег састанка председништва скупштине.
Указала је да су међу партијама у парламенту „потребни искрени разговори, а не барикаде као у прошлости“.
Председника или председницу посланици бирају у три круга. У прва два гласовим двотрећинске већине а у трећем гласовим просте већине од 61-ог гласа, стим што у скупштинској сали мора да постоји кворум од две трећине, односно 80 посланика.
Хаџиу је навела да ниједна странка не може сама да изабере свог кандидата за председника, позивајући их да покажу дух консензуса.
„Стога су потребни искрени разговори, са разумним захтевима, а не барикадама из прошлости. Као председница скупштине, поздрављам разговоре и састанке који су започели између политичких странака. Такође подржавам сваки озбиљан напор за конструктиван дијалог између политичких странака, са циљем проналажења јединственог кандидата“, рекла је она, преносе медији на албанском.
Седница када стигну кандидатуре странака
Сматра да би одуговлачење процеса или нови изборни циклус били непотребан политички и институционални трошак. Додала је да када председништво скупштине добије предлоге кандидата за председника, сазваће седницу.
Атуелној председници Вјоси Османи, чијег наследника треба изабрати до петог марта, најавила је да би се кандидовала за нови петогодишњи мандат, а кандидатуру је понудио и бивши министар из редова Демократске партије Арсим Бајрами.
Досадашњи разговори премијера и председника најјаче парламентарне странке Аљбина Куртија са председницима опозиционих странака нису имали ефекте у одређивању евентуалног заједничког кандидата за председника.
Аљбин Курти се у Приштини још једном састаје са председником Демократског савеза Косова Љумиром Абдиџикуом око могућег заједничког кандидата или евентиуално неког другог решења.