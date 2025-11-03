03/11/2025
Најновије вести
Догађаји / Култура

 ИЗДАВАШТВО  „ПАНОРАМЕˮ- ЈЕДИНСТВА УСПЕШНО   ПРЕДСТАВЉЕНО  НА 68. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ

Угасила су се светла и нестао жамор под сводовима Београдског сајма. Завршен је празник књиге.  Бројни домаћи и инострани  издавачи  излагали су своју актуелну  продукцију.

У древној библијској причи  од речи све почиње. Све је кроз њу постало.  Реч није само лингвистичка и стилистичка категорија, она је много  више. Служи као смисао, циљ и утеха. Књиге се састављају  на  неусиљен начин,  оне читаоце уводе у нове светове речи као средство међусобног  споразумевања  и зближавања људи. Годину за годином и ево већ 81 годину  „Панорамаˮ-Јединство  ниже речи као бисере  и излаже их  68 година на Међународном сајму књига у Београду. Ненаметљиво, тихо,  бирајући пажљиво сваког аутора  афирмише косовско-метохијску савремену књижевност, а кроз историографију  чува од заборава народно и духовно благо.  Историја од 81 године исписана словима  указује на одговорност, храброст и посвећеност, упркос  прогонима, притисцима, политичким променама  и друштвеник изазовима.  Осамдесет једна година издаваштва је подсетник на велику мисију коју обавља најстарија новинско издавачка кућа на Косову и Метохији.   По мишљењу струке и широке читалачке публике  издавачка кућа „Панорамаˮ-Јединство  заслужује епитет посебно цењеног издавача.  На најбољи начин својим издањима афирмише ствараоце и све што се појављује на пољу књижевности Косова и Метохије.  У оквиру овогодишњег 68. по реду Међународног сајма књига, најстарија новинско издавачка кућа на Косову и Метохији „Панорамаˮ-Јединство била је веома запажена од стране посетилаца, промовишући нова издања међу којима су: „Позив на путовањеˮ  о вајару и академику  Светомиру Арсићу Басари,  збирка поезије „Искра животаˮ Милице Симоновић Станојевић,  „Јордан Ристић –  књижевник и публицистаˮ, коју је приредила Наташа Симић Станковић, Косовска епопеја, аутора Срете Стојковића „Поглед кроз Косовоˮ Милојка Веселиновића,    као и бројеви часописа „Стремљењаˮ који ове године обележава 65 година постојања. О књигама су говорили Рада Комазец уредник и директор издања, Радомир Стојановић бивши уредник часописа „Стремљењаˮ, песникиња и књижевни критичар Милица Лилић Јефтимијевић, проф. др Милутин Ђуричковић, Лепомир Ивковић, драмски уметник, Драгана Зечевић новинар  и аутори Милица Симоновић Станојевић и Наташа Симић. На почетку промоције Рада Комазец је срдачно поздрављајући  присутне казала  да иза издавачке куће „Панорамаˮ-Јединство пре свега стоји дуга традиција, вредна поштовања, предан и професионални рад и национална одговорност очувања језика и писма као темеља идентитета народа, и врло емотивно представила књигу о Светомиру Арсићу Басари. Радомир Стојановић и Наташа Симић Станковић представили су књигу Јордана Ристића.  Милица Лилић Јефтимијевић, врсни књижевни критичар, је надахнуто говорила о издањима „Панорамеˮ-Јединства, истичући да уважава све нове издаваче, али да је „Јединствоˮ и његова издавачка делатност историја и понос српског народа на КиМ, те говорила о свим издањима,  посебно се осврћући на значај часописа за културу и књижевност „Стремљењаˮ и, како је навела, веома драгоцене књиге  Милојка Веселиновића  која се односи на Стару Србију и Македонију  а обухвата период од средњег до XX века.   Говорећи о  песничком стваралаштву Милице Станојевић Симоновић, песник Милутин Ђуричковић истакао је да најновија њена збирка песама представља велики допринос не само у савременој литератури на Косову и Метохији већ и српској писаној речи. Он је најпре подсетио на то да новинско издавачка кућа „Панорамаˮ-Јединство  првенствено води рачуна када је у питању њена издавачка делатност о ауторима који живе на Косову и Метохији. Ауторка збирке песама „Искра животаˮ  подсетила је како је ушла у свет поезије и почела да пише, а њени стихови су  одушевили посетиоце.  Иначе, издаваштво „Панорамеˮ-Јединствоа обележава 81 годину постојања и рада, а кроз промоције на овогодишњем сајму  водио је Лепомир Ивковић,  драмски уметник .

М. Стојковић

 

 

 

 

 

 

 

