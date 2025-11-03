ИЗДАВАШТВО „ПАНОРАМЕˮ- ЈЕДИНСТВА УСПЕШНО ПРЕДСТАВЉЕНО НА 68. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ
Угасила су се светла и нестао жамор под сводовима Београдског сајма. Завршен је празник књиге. Бројни домаћи и инострани издавачи излагали су своју актуелну продукцију.
У древној библијској причи од речи све почиње. Све је кроз њу постало. Реч није само лингвистичка и стилистичка категорија, она је много више. Служи као смисао, циљ и утеха. Књиге се састављају на неусиљен начин, оне читаоце уводе у нове светове речи као средство међусобног споразумевања и зближавања људи. Годину за годином и ево већ 81 годину „Панорамаˮ-Јединство ниже речи као бисере и излаже их 68 година на Међународном сајму књига у Београду. Ненаметљиво, тихо, бирајући пажљиво сваког аутора афирмише косовско-метохијску савремену књижевност, а кроз историографију чува од заборава народно и духовно благо. Историја од 81 године исписана словима указује на одговорност, храброст и посвећеност, упркос прогонима, притисцима, политичким променама и друштвеник изазовима. Осамдесет једна година издаваштва је подсетник на велику мисију коју обавља најстарија новинско издавачка кућа на Косову и Метохији. По мишљењу струке и широке читалачке публике издавачка кућа „Панорамаˮ-Јединство заслужује епитет посебно цењеног издавача. На најбољи начин својим издањима афирмише ствараоце и све што се појављује на пољу књижевности Косова и Метохије. У оквиру овогодишњег 68. по реду Међународног сајма књига, најстарија новинско издавачка кућа на Косову и Метохији „Панорамаˮ-Јединство била је веома запажена од стране посетилаца, промовишући нова издања међу којима су: „Позив на путовањеˮ о вајару и академику Светомиру Арсићу Басари, збирка поезије „Искра животаˮ Милице Симоновић Станојевић, „Јордан Ристић – књижевник и публицистаˮ, коју је приредила Наташа Симић Станковић, Косовска епопеја, аутора Срете Стојковића „Поглед кроз Косовоˮ Милојка Веселиновића, као и бројеви часописа „Стремљењаˮ који ове године обележава 65 година постојања. О књигама су говорили Рада Комазец уредник и директор издања, Радомир Стојановић бивши уредник часописа „Стремљењаˮ, песникиња и књижевни критичар Милица Лилић Јефтимијевић, проф. др Милутин Ђуричковић, Лепомир Ивковић, драмски уметник, Драгана Зечевић новинар и аутори Милица Симоновић Станојевић и Наташа Симић. На почетку промоције Рада Комазец је срдачно поздрављајући присутне казала да иза издавачке куће „Панорамаˮ-Јединство пре свега стоји дуга традиција, вредна поштовања, предан и професионални рад и национална одговорност очувања језика и писма као темеља идентитета народа, и врло емотивно представила књигу о Светомиру Арсићу Басари. Радомир Стојановић и Наташа Симић Станковић представили су књигу Јордана Ристића. Милица Лилић Јефтимијевић, врсни књижевни критичар, је надахнуто говорила о издањима „Панорамеˮ-Јединства, истичући да уважава све нове издаваче, али да је „Јединствоˮ и његова издавачка делатност историја и понос српског народа на КиМ, те говорила о свим издањима, посебно се осврћући на значај часописа за културу и књижевност „Стремљењаˮ и, како је навела, веома драгоцене књиге Милојка Веселиновића која се односи на Стару Србију и Македонију а обухвата период од средњег до XX века. Говорећи о песничком стваралаштву Милице Станојевић Симоновић, песник Милутин Ђуричковић истакао је да најновија њена збирка песама представља велики допринос не само у савременој литератури на Косову и Метохији већ и српској писаној речи. Он је најпре подсетио на то да новинско издавачка кућа „Панорамаˮ-Јединство првенствено води рачуна када је у питању њена издавачка делатност о ауторима који живе на Косову и Метохији. Ауторка збирке песама „Искра животаˮ подсетила је како је ушла у свет поезије и почела да пише, а њени стихови су одушевили посетиоце. Иначе, издаваштво „Панорамеˮ-Јединствоа обележава 81 годину постојања и рада, а кроз промоције на овогодишњем сајму водио је Лепомир Ивковић, драмски уметник .
М. Стојковић