ЈЕДИНСТВО ДЕЛИ СУДБИНУ СВОГ НАРОДА

Најстарија и једина српска новина на Косову и Метохији лист Јадинство обележила 81. годину рада и постојања

У скромним условима у просторији у Косовској Митровици у којој је уточиште пронашла редакција листа Јединство, а након што је пре годину дана истерана из просторија у којима је радила 20 година, после протеривања из Приштине 1999. године, данас је обележена 81. годишњицу рада и постојања овог најстаријег и јединог српског гласила на Косову и Метохији. Скромну свечаност увеличао је помоћник министра информисања и телекомуникација у Влади Републике Србије, Драган Трапарић. Он је обраћајући се новинарима и уредницима Јединства истакао да му је велика част да је данас са њима поводом обележавања 81. године постојања овог листа.

-Хвала вам браћо и сестре. Велика ми је част што сам са вама данас овде да се обележи 81. година постојања Јединства. Честитам свим уредницима, честитам уредници Ради Комазец на неизмерној и великој борби и свим новинарима и сарадницима листа Јединство који се боре и који пишу истину са територије Косова и Метохије. Република Србија ће увек бити уз вас, као што и јесте. За Панораму Јединство увек издвајамо средства. Оно како се лист зове Јединство, то је једина реч која може да нас води даље у будућност и то је једино како можемо опстати, како се можемо изборити и како можемо ићи даље и да ова наша прелепа јужна покрајина Косово и Метохија увек буде наша. Хвала вам на овој свечаности. Хвала вам на вашој борби и труду. Живела Србија – казао је обраћајући се присутнима Трапарић.

Директорица Новинско издавачке куће „ Панорама -Јединство“, Рада Камазец подсетила је укратко на историјат овог листа и искушења кроз која је Јединство пролазило и пролази и даље, али које је увек како је нагласила, било и остао уз свој народ на Косову и Метохији. Она је казала да је Јединство данас у малом собичку, као и далеке 1944. године када је основано.

– У штампарији Јована Костића у Приштини, група антифашиста која је склапала први број листа Јединства, нису ни слутили заправо да граде историју, да граде и праве једну новину која са данашњим даном описује 81. годину пулсирања живота и свих догађаја на Косову и Метохији – истакла је директорица Комазец и додала да је лист стваран у јеку борбе за слободу и да је сачувао одговорност према читаоцима. Она је указала да је Јединству предодређен слободарски дух и стална борба за опстанак као и народ коме служи, који је у сталној борби да опстане у својим домовима, на својим огњиштима, на својој вековној земљи, на нашем Косову и Метохији.

-Током деценија лист Јединство био је не само новина већ и културни центар јужне српске покрајине и на својим станицама прво је проговорило о тортури над српским народом, када су други ћутали, седамдесетих година прошлог века. Јединство је био културни центар покрајине, јер безмало нема ниједног књижевника, новинара и уопште културног посленика који није прошао кроз Јединство. А Јединство није бројало крвна зрна, већ је заједно са њим, настала на неки начин ренесанса културе, али не само српске, већ и албанске и турске – подсетила је Комазец нагласивши да су потом дошле 70-те године и опет је Јединство у време те велике државе, бивше Јутославије, прво проговорило о тортури и притисцима над српским народом на Косову и Метохији. Притисак је био страшан посебно у сеоским срединама, а по храбрости се посебно истицао новинар Јединства Мирко Чупић, по коме је установљена награда која се сваке године додељује новинарима за новинарску храброст и истраживачко новинарство.

-Након тога долазе 90-те године. И те 1999. године, када српски народ бива изгнан са Косова и Метохије, Јединство није био само једини медиј српски који је остао на Косову и Метохији , већ једина српска институција која остаје у Приштини. Наши новинари збијени у две просторије у Дому штампе имали су какву такву заштиту КФОР-а и пропуснице уз помоћ којих су у некој мери да кажем, могли да се крећу и извештавају српску јавност о догађајима на Косову и Метохији, који су тада били страшни. Губила се глава за српску реч. Била су стална киднаповања и убиства, они су носили помоћ српском народу, лекове, храну и све остале потрепштине – описала је пожртвованост новинара Јединства директорица Комазец подсетивши да су им новембра 1999. године челници КФОР-а наложили да напусте Приштину где је запањена сва документација и књиге из богате издавачке продукције Јединства, фото документација и друга документација.

-Позиција Јединства није била нимало лака, али кроз све ове године успели смо да сачувамо интегритет одговорне новине. А колико је само тешко носити терет на леђима 81 године успеха , пожртвовања, одрицања и љубави према Јединству које су градиле генерације и генерације новинара, уредника, фоторепортера , сарадника знају најбоље они који поштујући новинарску професију и данас исписују новинске редове и прелазе Косово и Метохију хиљаду пута уздуж и попреко. Мењају се времена. Мењају се политички системи, мењају се и људи, а Јединство остаје верно себи, верно својим читаоцима, верно Косову и Метохији. Јединство заиста дели судбина свог народа. И ако ме питате, зашто Јединство толико опстаје, зашто је толико жилаво , рећи ћу вам, зато што новине имају читаоце. А Јединство има цео народ. Јединство има цео српски народ на Косову и Метохији и дели његову судбину – навела је директорица Јединства Рада Комазец на скромној свечаности поводом 81 године постојања листа Јединство.

НАГРАДА „МИРКО ЧУПИЋ „ САЊИ КЕЦМАН

Традиционалну новинарску награду „ Мирко Чупић“ ове године додељена је новинарки Сањи Кецман, која из здравствених разлога није могла да присуствује обележавању 81. рођендана листа у коме ради 30 година.

– Сања је новинар Јединства 30 година. Део је ратне редакције Јединства, са којом је прогнана из Приштине. Након прогона учествовала је у формирању нове редакције у Косовској Миторвици. Она није бучни новинар, али је у тишини одговорно, озбиљно, професионално обављала новинарске задатке, пратећи свакодневне нападе на мост и север покрајине и гутала сузавац заједно са браниоцима моста и увек као новинар била у првим редовима, на листу места доносећи и објављујући фотографије за листе Јединство . Прошле године док је Албанац са полицијом и адвокатима дошао да избаци редакцију листа Јединство из просторија у којима је од 1999.године , Сања је храбро стала испред њега и тихим и одлучним гласом рекла .“ Не узнемиравајте нас , завршавамо новину“. Поновила је то два пута и вероватно их је њен одлучан став и мирноћа са којом је то изговорила натерала да тада оду. Нажалост, вратили су се након десет дана и избацили Јединство из редакције. Део ствари су разнели бескућници , а део је пренет у ову просторију. Наравно опет је Сања учествовала у прављењу редакције. Сања је ко што верујемо да све колеге знате, дивна особа на коју се увек можемо ослонити. Сада наша Сања води своју најтежу битку, животну битку. Знамо да је храбра и да ће да победи. Са њом смо у мислима. Драга наша Сања нека ти је срећна награда за новинарску храбра и победи још једног опаког непријатеља. Сању ће овде у њеној редакцији сачекати награда – истакнуто на обележавању Дана Јединства поводом уручења новинарске награде „ Мирко Чупић“, Сањи Кецман.

ЧЕСТИТКЕ ЈЕДИНСТВУ

На обележавању 81. године постојања листа Јединство, прочитане су и неке од бројних честитки који је овај лист добио овом поводом. Међу њима је и честитка председника Републике Србије Алесандра Вучића, министра информисања и телекомуникација Брориса Братине, председнице Народне скупштине Републике Србије, Ане Брнабић, академика Матије Бећкловића, академика Зорана Кнежевића, директора Канцеларије за КиМ Петра Петковића, председника Српске листе проф. др Златана Елека и бројне друге.

С.Ивковић