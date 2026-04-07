Канцеларија за КиМ и МК Група организовале зимовање за 32 најбоља ученика са Косова
Компанија МК Груп и Канцеларија за Косово и Метохију организовале су четрнаесто узастопно зимовање на Копаонику за 32 најбоља ученика из Грачанице, Сушице, Лапљег Села и Доње Брњице.
Одабрани основци, узраста од 9 до 13 година, бораве у хотелу Гранд до 8. априла.
Малишани су одушевљени снежним амбијентом Копаоника и свим забавним активностима које су за њих пажљиво припремљене. Осмеси на њиховим лицима најбоље говоре о томе колико уживају у сваком тренутку свог боравка на планини.
Представници МК Групе и Канцеларије за Косово и Метохију поручили су да је основни циљ ове акције пружање лепше свакодневице деци, бар на кратко, кроз обезбеђивање врхунских услова за одмор. Истакли су своју трајну посвећеност подршци младима из енклава, тежећи да им кроз овакве иницијативе омогуће детињство испуњено радостима које њихови вршњаци имају.
МК Гроуп већ годинама развија програме друштвене одговорности усмерене на децу и младе, са фокусом на образовање. Зимовање за ученике са Косова један је од најдуговечнијих пројеката, који из године у годину потврђује значај континуиране подршке најмлађима.
Током петодневног боравка, малишани ће имати прилику да уживају у чарима најлепше српске планине уз богат спортско-рекреативни садржај.
Програм је пажљиво осмишљен како би деци пружио квалитетну забаву и незаборавно искуство кроз различите едукативне и креативне активности.
Ова традиционална иницијатива још једном потврђује посвећеност подршци и награђивању најуспешнијих ђака са Косова.