КЊИГА ОСТАЈЕ РИЗНИЦА ЗНАЊА, МАШТЕ И ИНСПИРАЦИЈЕ

РАДА КОМАЗЕЦ , УРЕДНИЦА И ДИРЕКТОРИЦА „ПАНОРАМЕ“ -ЈЕДИНСТВА

 

 

У току је књижевна манифестација од највећег угледа у региону  Међународни сајам књига у Београду.   Једна од  најстаријих издавачких  кућа на Сајму књига  са квалитетним књигама свих жанрова  „Панорама „ -Јединство  излагач је од оснивања овог сајма. Шта  представља сајам за промоцију  књига  и са чиме се све представља ова издавачка кућа питали смо уредницу и директорицу  издаваштва  наше куће Раду Комазец

  • Београдски сајам књига одувек је био и остао бастион  одбране писане речи  упркос  свим  изазовима са  којима се књижевност суочава.  Сајам књига  је , не само место повољне куповине књига,  већ и платформа за књижевне дискусије , промоције нових књига и прилика за читаоце да се директно упознају са омиљеним  ауторима . Ова традиција  јача  љубав према читању  и ствара трајну везу између  књиге и њеног читаоца. Иако је  ера дигитализације,  где су   друштвене мреже  и брза комуникација  постале део  свакодневног живота,   књиге остају неоспорна  ризница  знања , маште и инспирације. Захваљујући међународном карактеру, сајам представља  везу  између  различитих  народа  и култура,  омогуићивши  нам  да кроз  књиге боље разумеју  живот и свет у коме живимо.  Овај међународни и величанствени фестивал коју популаризује  књигу по броју посетилаца показује да књига, ипак,  има моћ – рекла је директорица  Комазец,   истакавши да је „Панорама -Јединство старије од Београдског сајма и да ни једну годину нису изостали са овог фестивала лепе писане речи.
  • Када се одржавао први сајам књига у Београду „Јединство“ и наше издаваштво су били већ тринаестогодишњаци. У  најтежим годинама за нашу кућу нисмо изостали са Сајма књига јер то је, заиста,  величанствена манифестација  популаризације књиге која се не пропушта.    То је уједно и  место  за промоције које изазива    огроман  интерес  јавности и медија и на најбољи могући начин  истиче важност књиге и читања.  Ове године смо издали више значајних књига и у току су промоције истих.  Поред савремених наслова  читаоци могу да  пронађу и класике и историографију.  Ту  су, између осталог,   збирка поезије песникиње  Милице Симоновић „Искра живота“   Поезија је много  више од текста . Она је начин живота  и поглед на свет те смо објавили сјајну збирку поезије песникиње Симоновић .

Она види поезију  у свим  појавама  света, осећа је на посебан начин и даје јој  посебна значења. Поезија је слободна. Она је сличннија   крику  него  структурираној мисли. Том крику језик мора да се приклони и да му служи.

Комбинација стихова и лирске поезије  обликује се  у лирском простору  друштвено -историјских референци чиме се појашњава да је тај  унутрашњи свет песникиње идентичан  стварном свету који је окружује.  Поред  збирке поезије ту су и одабрана књижевна критика Јордана Ристића по избору Наташе Симић потом избор скулптура и текстова о академику Светомиру Арсићу Басари и друге –  казала је директорица  Комазец.  На питање о заступљености Панораминих  књига  о баштини Срба на Косову и Метохији, Рада  Комазец одговара: –  Ретки су народи који се могу похвалити таквим благом какво има српски народ на КиМ. То  непроцењено благо које је нашем народу  у образовном и научном европском свету , изнело на видик карактерне особине  његова духа и живота, његове творачке маште , његова естетичког развитка су дела из српске народне књижевности.  Њихову вредност најпре је открио Фортис а потом Гете и Хердер  не кријући одушевљење српском народном поезијом  проносили су је широм Европе.  Управо народна књижевност Срба на КиМ заузима важно место у  у нашој издавачкој продукцији – нагласила је Рада Комазец. M. Стојковић

