КЊИГА ОСТАЈЕ РИЗНИЦА ЗНАЊА, МАШТЕ И ИНСПИРАЦИЈЕ
РАДА КОМАЗЕЦ , УРЕДНИЦА И ДИРЕКТОРИЦА „ПАНОРАМЕ“ -ЈЕДИНСТВА
У току је књижевна манифестација од највећег угледа у региону Међународни сајам књига у Београду. Једна од најстаријих издавачких кућа на Сајму књига са квалитетним књигама свих жанрова „Панорама „ -Јединство излагач је од оснивања овог сајма. Шта представља сајам за промоцију књига и са чиме се све представља ова издавачка кућа питали смо уредницу и директорицу издаваштва наше куће Раду Комазец
- Београдски сајам књига одувек је био и остао бастион одбране писане речи упркос свим изазовима са којима се књижевност суочава. Сајам књига је , не само место повољне куповине књига, већ и платформа за књижевне дискусије , промоције нових књига и прилика за читаоце да се директно упознају са омиљеним ауторима . Ова традиција јача љубав према читању и ствара трајну везу између књиге и њеног читаоца. Иако је ера дигитализације, где су друштвене мреже и брза комуникација постале део свакодневног живота, књиге остају неоспорна ризница знања , маште и инспирације. Захваљујући међународном карактеру, сајам представља везу између различитих народа и култура, омогуићивши нам да кроз књиге боље разумеју живот и свет у коме живимо. Овај међународни и величанствени фестивал коју популаризује књигу по броју посетилаца показује да књига, ипак, има моћ – рекла је директорица Комазец, истакавши да је „Панорама -Јединство старије од Београдског сајма и да ни једну годину нису изостали са овог фестивала лепе писане речи.
- Када се одржавао први сајам књига у Београду „Јединство“ и наше издаваштво су били већ тринаестогодишњаци. У најтежим годинама за нашу кућу нисмо изостали са Сајма књига јер то је, заиста, величанствена манифестација популаризације књиге која се не пропушта. То је уједно и место за промоције које изазива огроман интерес јавности и медија и на најбољи могући начин истиче важност књиге и читања. Ове године смо издали више значајних књига и у току су промоције истих. Поред савремених наслова читаоци могу да пронађу и класике и историографију. Ту су, између осталог, збирка поезије песникиње Милице Симоновић „Искра живота“ Поезија је много више од текста . Она је начин живота и поглед на свет те смо објавили сјајну збирку поезије песникиње Симоновић .
Она види поезију у свим појавама света, осећа је на посебан начин и даје јој посебна значења. Поезија је слободна. Она је сличннија крику него структурираној мисли. Том крику језик мора да се приклони и да му служи.
Комбинација стихова и лирске поезије обликује се у лирском простору друштвено -историјских референци чиме се појашњава да је тај унутрашњи свет песникиње идентичан стварном свету који је окружује. Поред збирке поезије ту су и одабрана књижевна критика Јордана Ристића по избору Наташе Симић потом избор скулптура и текстова о академику Светомиру Арсићу Басари и друге – казала је директорица Комазец. На питање о заступљености Панораминих књига о баштини Срба на Косову и Метохији, Рада Комазец одговара: – Ретки су народи који се могу похвалити таквим благом какво има српски народ на КиМ. То непроцењено благо које је нашем народу у образовном и научном европском свету , изнело на видик карактерне особине његова духа и живота, његове творачке маште , његова естетичког развитка су дела из српске народне књижевности. Њихову вредност најпре је открио Фортис а потом Гете и Хердер не кријући одушевљење српском народном поезијом проносили су је широм Европе. Управо народна књижевност Срба на КиМ заузима важно место у у нашој издавачкој продукцији – нагласила је Рада Комазец. M. Стојковић