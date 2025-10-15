КЊИГЕ НА ДАР ГИМНАЗИЈИ У КОСОВСКОЈ КАМЕНИЦИ

Још једна у низу бројних акција даривања књига спрским школама на Косову и Метохији од стране новинско издавачке куће „Панорама-Јединство“

Школска библиотека Гимназије у Косовској Каменици, једне од најстаријих образовних установа у овом делу Косова и Метохије, богатија је за бројне вредне наслове из домена савремене српске поезије и прозе, литературе из домена историографије и других књижевних жанрова, а захваљујући вредној донацији новинско издавачке куће „Панорама -Јединство“.

Књиге је школи у име издавачке куће „Панорама- Јединство“ уручила директорица Рада Комазец, која је наишла на изузетну добродошлицу наставника у ученика Гимназије, видно обрадованих вредним поклоном.

-Драги ученици, а рећи ћу и драги млади људи. Нећу да вас ословим само са драга децо јер ви јесте још деца, али сте и у периоду живота када ступате у једно доба које полако излази из оног што се зове детињство. Поред тога, знам да сте раније сазрели од ваших вршњака у другим деловима Србије и Европе због места рођења и недобронамерног окружења. Драго ми је и велико ми је задовољство да сам у име новинско издавачке куће „Панорама -Једиство“ данас међу вама овде у Косовској Каменици и што имам прилику да вам уручим вредне књиге. Пресрећна сам што видим осмех и срећу на вашим лицима, упркос многим негативним догађајима и околностима у којима живите. Желим вама и вашим породицама добро здравље и изражавам дубоко дивљење и захвалност што сте овде и што остајете и опстајете на овој светој земљи.

Ви сте Гимназијалци, а кажу да Гимназију уписују само одликаши, тако да не сумњам у то да пуно читате и да ћете читати и ове књиге које сам данас донела. Такође, знам да сте добри, паметни и вредни и да знате да је „ Књига најбољи човеков друг“, а знање „ најјаче оружје које побеђује најмоћнијег непријатеља“ и да вам знање које стичете учењем, читањем нико не може отети- рекла је директорица Рада Комазец , обраћајући се српским Гимназијалцима у Косовској Каменици и додала: – у јеку технолошких открића и достигнућа , интернета и друштвених мрежа , све мање људи чита књиге. Свакако да читање књига захтева пажњу и концентрацију , али уложите напоре да вам то постане навика и након завршетка школе јер ће вам донети низ бенефита ка што су: знање, ментална стимулација, побољшање меморије, јачање вештине аналитичког мишљења, побољшање вештине писања, развој емпатије, више самопоуздања и низ других предности.-

Надлежни у овој школи захвалили су на, како су истакли, вредној донацији и у име ове образовне установе доделили захвалницу Ради Комазец, уз истицање да су им дариване књиге значајно употпуниле књижни фонд.

Иначе, то је била једна од акција у низу многобројних, вишедеценијских акција даривања књига српским школама на Косову и Метохији од стране новинско издавачке куће „ Панорама -Јединство“ -која постоји осам деценија и верно чува српску ћирилицу и ћирилично писмо и првенствено верно негује српски културни и национални идентитет на Косову и Метхији кроз своју новинску и књижевну издавачку делатност.

Гимназија у Косовској Каменици , која има издвојено одељење у Великом Ропотову постоји дуже од пола века и има два смера, друштвено језички и природно – математички.

С.Ивковић