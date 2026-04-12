Литургијски, свечано и у духу многовековне православне традиције
Обележавање најрадоснијег хришћанског празника Васкрса у Косовском Поморављу
Срби у Косовском Поморављу данас прослављају први дан најрадоснијег хришћанског празника Васкрса, литургијски, свечано и у духу своје многовековне православне традиције. Цркве и манастир Драганац данас првог дана Васркса су пуни верника који долазе у светиње да се богу помоле и запале свеће како то вековна традиција и обичаји налажу. Велики број верника је присуствовао и на литургијама које се служе првог дана Васркса.
У порти цркве Св. Николе у Косовској Каменици поводом Васркса организован је културно уметнички програм, као и на брду Главичица у селу Доња Будрига код Гњилана, где се налазе остаци цркве Христа Спаса.
Први пут ове године и у селу Бушинцу на територији општине Ново Брдо, организхован је богат културно уметнички програм поводом православног Варкса.
Срби данас и у Косовском Поморављу поздрављају једни друге уз поздрав „ Христос Воскресе“ и „ Ваистину Воскресе“, уз жеље једни другима најпре да их служи добро здравље, али и мир и миран сан на својим вековним косовско-метохијским огњиштима.
С.И.