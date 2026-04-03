„Најјаче васкршње јаје“
Општина Грачаница
Под покровитељством Општине Грачаница другог дана највећег хришћанског празника Васкрса (у 11 сати) у Дому културе у Грачаници одржаће се десета по реду манифестација „Најјаче васкршње јаје“. Манифестацију прати и богат културно-уметнички програм.
Организациони одбор је на одржаном састанку финализовао све детаље. Једно од најважнијих правила, од којег неће бити одступања, јесте да право учешћа имају искључиво такмичари који истог дана, у периоду од 9.15 до 9.45 часова освештају васкршње јаје у манастиру Грачаница. Такође, јаја морају бити искључиво црвене боје.
Такмичење ће бити организовано у две категорије – за децу до 15 година и за старије учеснике. Накнадне пријаве неће бити дозвољене.
У оквиру манифестације и ове године биће организован ликовни конкурс за најлепше осликано васкршње јаје за предшколце и ученике основних и средњих школа, а на дан манифестације биће отворена изложба награђених радова у Галерији Дома културе.
Најуспешнијим појединцима и организацијама биће додељене иконе, повеље и захвалнице. Ове године, по први пут, биће награђене и по једна основна и једна средња школа, на основу одлуке Актива директора школа.
М.Ч.