Ново хапшење на КиМ због продаје земље фалсификованим документима власника
Полиција у Приштини ухапсила је особу иницијала Б. И., због сумње да је у сарадњи са другим лицима фалсификованим документима правог власника, најпре отуђио а потом и продао његово имање у Урошевцу, вредно око три милиона евра.
Како се наводи у саопштењу полиције, постоји основана сумња да су осумњичени, фалсификовањем личних докумената и потврде о власништву подносиоца жалбе, успели да незаконито отуђе његову имовину површине седам хектара приближне тржишне вредности од око три милиона евра, која се налази у општини Урошевац, коју су потом парцелисали и продали трећим лицима.
Идентитет оштећеног власника имања и подносиоца жалбе није наведено, а ухапшени је према наводима полиције починио кривична дела „преваре“, „фалсификовања докумената“ и „легализације лажног садржаја“.
Полиција је извршила претрес где је на локацији ухапшеног пронашла и одузела мобилни телефон и документа везана за случај. Након испитивања, по налогу тужиоца, осумњиченом је одређен притвор од 48 сати.
Данашње хапшење је наставак акције од 19. фебруара 2026. године, када је полиција привела и ухапсила четири особе, осумњичене да су починиле иста кривична дела у саизвршилаштву.
Тада ухапшени сумњиче се да су фалсификовањем српског пасоша и других докумената присвојили и продали земљу српског власника у околини Приштине укупне вредности од 1.578.180,00 евра.
У последњих неколико месеци у околини Приштине забележено је више случајева продаје земљишта српских власника, на основу фалсификованих докумената и без њиховог знања.
Купци су Албанци, а проблем достиже и регионални карактер, јер су фалсификована документа оверавана код нотара у Црној Гори.