Петковић: Брутална провокација српског народа и кршење његових основних права
Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић саопштио је да је уочи највећег српског празника Васкрса, Аљбин Курти наставио са бруталним провокацијама српског народа и кршењем његових основних права на Косову , наредивши да се вечерас из Грачанице уклоне све српске тробојке.
„И док Куртију не сметају заставе такозване велике Албаније на коју стално позива, смета му све српско и то је вечерас у Грачаници по ко зна који пут демонстрирао слањем своје полиције из Приштине са наредом да се скину српске заставе постављене уочи великог православног празника. На овај начин Курти је доказао да мрзи све српско и да не жели ни мир ни суживот, већ тензије, провокације и затирање свих српских трагова са Косова и Метохије“, рекао је Петковић.
Подсећа да је иста та Куртијева полиција за Божић у Косовској Митровици бранила Србима да поставе поруку “Мир Божји, Христос се роди”, а да сада скидањем српских застава из Грачанице новим насиљем српском народу жели да “честита” Васкрс.
„Овакав нови Куртијев ескалаторни потез у супротности је не само са приштинским прописима, већ и са свим међународним актима који регулишу слободно истицање националних симбола и јасно показује да Курти жели отворени прогон Срба и српског народа са Косова и Метохије“, поручио је Петковић и додао да је неопходна реакција међународне заједнице која не сме бити неми посматрач гажења основних права српског народа на Косову.