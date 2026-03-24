ПОЧЕЛЕ ПРИЈАВЕ ЗА КОСОВСКА ДОКУМЕНТА ЗА СРБЕ КОЈИ ЖИВЕ ИЛИ РАДЕ НА КОСОВУ
СРПСКА ЛИСТА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О СТРАНЦИМА И ВОЗИЛИМА НА КиМ
Захтев за добијање косовских докумената може се остварити на основу српских докумената: личне карте, извода рођених, венчаних и умрлих, чиме ће регулисати свој статус и остварити права, укључујући и имовинска
На основу Закона о странцима, који је донет 31. јула 2013. у Приштини, а који је ступио на снагу након објављивања у Службеном листу Косова, грађанима без косовских докумената, од понедељка 23. марта, 2026. године, је омогућено да поднесу захтев користећи српска документа, док ће процес трајати до 16. Јуна 2026. године.
Грађани који живе на Косову, а немају косовска документа, моћи ће од, 23. марта, да поднесу захтев на основу српских докумената, попут личне карте, извода рођених, венчаних и умрлих, чиме ће регулисати свој статус и остварити права, укључујући и имовинска.
Из Српске листе раније су навели да ће локалне самоуправе у срединама са српском већином бити укључене у спровођење овог процеса, са циљем да сви заинтересовани грађани до 16. јуна остваре предвиђена права.
Запослени у здравственим и образовним институцијама свих нивоа, који не живе на простору Косова, моћи ће да остваре право на привремени боравак у трајању од 12 месеци, уз могућност продужења, саопштено је раније из Српске листе.
Додаје се да је тиме омогућено несметано функционисање образовних и здравствених институција, укључујући Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.
Из Српске листе позвали су грађане да искористе ову могућност, посебно оне који су раније одбијени за документа или нису добијали одговоре на своје захтеве.
Како се прецизира, запослени у здравству и просвети који не живе на Косову, као и студенти који студирају на Универзитету у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, право на боравак оствариваће преко својих институција, достављањем потребних података.
У саопштењу су додали и да су у току разговори о решавању питања моторних возила.
Директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић навео је раније да ће решење које је постигнуто омогућити несметан рад српских образовних и здравствених институција на КиМ и нагласио да смо избегли најгори могући сценарио затварања тих институција, што је, како је навео, био главни циљ Приштине.
Истакао је да се у овом решењу не ради ни о каквој интеграцији српских образовних и здравствених институција у тзв. косовски систем и да наши људи настављају да раде у институцијама у којима је послодавац Република Србија.
З. В.