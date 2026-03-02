Продужено полицијско задржавање петорици Срба из Сувог Грла код Србице
Петорици Срба, ухапшених у Сувом Грлу код Србице, продужено је полицијско задржавање за још 48 сати, у ком ће року судија за претходни поступак основног суда у Приштини одлучити о другој мери, изјавила је Јелена Кривокапић, бранитељка једног од ухапшених.
Небојша, Синиша, Предраг и Горан Томашевић и Ратко Краговић ухапшени су рано јуче у својим домовима у Сувом Грлу, а по одлуци тужиоца одређено им је задржавање до 48 сати. Данашња одлука суда представља наставак мере полицијског притвора.
Јелена Кривокапић је навела да је тужилац у случају предложио притвор. За коначну одлуку судије за претходни поступак браниоци ухапшених не знају каква ће бити.
„Сви од реда колеге смо замолили овог пута судију да добро размисли када доноси решење о тим људима који су домаћини, који имају своје породице, који годинама ту живе, који живе чак са тим комшијама који су наводно наведени као сведоци и сарађују са њима, да добро размисли пре него што донесе решење, јер заиста после свега овога стиче се утисак да је циљ да се једноставно они по сваку цену осуде, да се нађе кривац за тамо неко дело које се десило. Али сад је то на судији појединцу који о томе одлучује. Продужен им је притвор, односно задржавање на још 48 сати до доношења решења. Да ли ће бити 48, наравно биће сигурно мање. Очекујемо сутра да ће нам стићи решење. Стићи ће нам преко мејлова и то је то“, казала је Кривокапићева.
Пренела је да се сваком од ухапшених нешто ставља на терет. За њеног брањеника је казала да му се ставља на терет да је наводно уперио пушку с намером да убије једног сведока ( Албанца), али се тај сведок, спасао скакањем у неку рупу.
“И ми смо с наше стране као одбрана изнели доста јаке аргументе да убедимо суд да тужитељка, односно тужилаштво, уопште није дало доказ, односно релевантне чињенице ни за основану сумњу и да једноставно нема описа ниједног догађаја. То је као, ређани су неки сведоци, имена сведока, описа радње нема. Има доста нелогичних ствари, мало има описа, то је нелогично, тако да смо заиста били много убедљивији као одбрана, док тужилаштво није одговорило ни на једну нашу примедбу”, рекла је Кривикапићева након данашњег рочишта.
Запитала је како би објективни посматрач могао да цени ову тврдњу тужитељке.
„Значи, не види се ту стварно која је то објективност и која је то реална чињеница да је неко побегао у рупу, а овај га није тражио да га убије ако је намеравао. Осим тога, што се тиче мог брањеника, ми ћемо доказати да он и није био у селу. Ви знате да су тог датума Свете Тројице, велики празник код нас Срба, и он је тада био у тазбини, у другом, сасвим другом селу, на другом месту, али ето, мораћемо сад да ми доказујемо невиност уместо обрнуто”, подвукла је Кривокапићева.
У саопштењу тужилаштва и полиције о хапшењу петорице Срба наводи се да се повезују с убиством шест албанских цивила у селу Суво Грло, у периоду мај-јун 1998. године.