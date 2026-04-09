СБ УН о Косову и Метохији; Ђурић: Егзодус Срба са КиМ, околности нису случајне, већ део ширег обрасца
Одржана је седница СБ УН о Косову и Метохији, на којој је размотрен шестомесечни извештај Унмика. Нови шеф мисије Петер Дуе први пут је представио извештај и поручио да се нада да ће у скорије време доћи до састанка на високом нивоу између председника Србије и премијера привремених приштинских институција. Шеф дипломатије Марко Ђурић рекао је да се протеклих шест месеци ситуација погоршала и указао да је посебно забрињавајуће што извештај Унмика не помиње тихи, али упорни егзодус Срба.
Ђурић: Говорио сам на СБ у име оних чији се глас не чује, Приштина гура ствари под тепих
Министар спољних послова Марко Ђурић изјавио је да је на седници Савета безбедности УН говорио у име оних чији се глас не чује, док је, како је рекао, представник Приштине у свом говору покушао да ствари гура под тепих.
„У име мајки, сестара, синова, ћерки чији су очеви иза решетака само зато што су Срби. Говорио сам у име пензионера који морају да на понижавајући начин пролазе третман Куртијевих институција само зато да би дошли до својих зарађених пензија. Говорио сам у име здравствених радника у нашем систему којима се ускраћује право да Хипократову заклетву спроводе тако што ће лечити и Србе и Албанце и све друге – онемогућава им се да раде“, рекао је Ђурић.
Министар је рекао да је са друге стране говор представника Приштине покушао да ствари гурне под тепих, да прикаже Приштину као оазу демократије, напретка и развоја, а да Србију прикаже као агресора, центар из кога се дестабилизује цео регион.
„Међутим, реторика и тон који је представник Приштине, господин (Гљаук) Коњуфца, показао, чини ми се, да се није резоновала код чланица које су, ако хоћете, и уморне од чињеница као и чињенице да они који једностраним потезима непрекидно дестабилизују ситуацију покушавају себе да представе као нешто сасвим другачије од онога што заправо јесу“, навео је Ђурић.
Министар је навео да је значајно што су велике земље, како европске, тако и азијске и афричке, подржале рад Унмика на Косову и Метохији и у будућности и додао да став САД који је за укидање те мисије није нов и да се не односи само на Мисију УН у јужној српској покрајини, већ на рад целих Уједињених нација.
Ђурић је пренео да је његов говор на данашњој седници Савета безбедности УН наишао на позитивне реакције представника Сједињених Америчких Држава и осталих западних земаља који су оценили да је Србија дала подршку свом народу на КиМ уз избалансиран став, за разлику од представника приштинских институција.
Истакао је да су представници Приштине у свом излагању на данашњој седници СБ УН учинили све како би Србију представили као земљу тираније која је загледана у прошлост, док су себе покушали да представе као „оазу демократије“.
„Био је интересантан моменат када је (потпредседник владе и министар спољних послова привремених приштинских институција Гљаук) Коњуфца узео учешће у нашој политичкој дебати, па је подржао поједине опозиционе групације. Морам да кажем да ми и као грађанину ове земље, а и као представнику владајућих структура у Србији, тај део чак и годи, зато што је добро да се види ко кога подржава“, рекао је Ђурић на питање шта је реплицирао представнику приштинских институција током седнице Савета безбедности.
Уверен је да народ у Србији одлично зна ко најбоље чува државне и националне интересе.
„Након ове седнице, пришли су ми представници Сједињених Држава и других западних земаља, осим наших руских и кинеских пријатеља који су нас подржали, и рекли су – одлично, подржали сте Србе на Косову и Метохији, подржали сте хришћане, али сте истовремено задржали један избалансиран став, говорили сте без мржње, говорили сте другачије од ваших противника, од представника друге стране“, рекао је Ђурић.
Кина: Поштовати интегритет Србије, Приштина да оснује ЗСО, дијалог једино решење
Заменик сталног представника Кине у Савету безбедности Уједињених Нација Сун Леј изјавио је да је дијалог једини пут ка решавању питања односа Београда Приштине и очувању стабилности на Балкану и у Европи, истичући да је неопходно поштовање суверенитета и територијалног интегритета Србије.
Сун је указао на значај спровођења Бриселског споразума из 2013. године, посебно формирања Заједнице српских општина, и позвао власти у Приштини да испуне преузете обавезе у што краћем року.
„Бриселски споразум јасно предвиђа оснивање Заједнице српских општина. Власти у Приштини треба да спроведу релевантне обавезе у најкраћем могуће року“, нагласио је представник Кине.
Оценио је да питање Косова и Мехотије има директан утицај на мир и стабилност на Балкану и у Европи у целини, истичући да је у интересу свих страна да етничке заједнице на КиМ живе у складу.
Сун је нагласио да је неопходно што пре доћи до политичког решења кроз дијалог и консултације.
Према његовим речима, складан суживот свих етничких заједница представља основни предуслов стабилности, уз напомену да власти у Приштини треба да узму у обзир права, интересе и забринутости српске заједнице.
Нагласио је да Кина доследно подржава решавање питања у оквиру Резолуције 1244, кроз истински дијалог и уз постизање обострано прихватљивог решења. „У том процесу морају у потпуности да се поштују суверенитет, независност и територијални интегритет Србије“, нагласио је Сун.
Кинески дипломата истакао је и значај присуства Унмик оценивши да та мисија има важну улогу у очувању стабилности и унапређењу помирења.
Позвао је Савет безбедности УН да настави да посвећује пажњу овом питању и обезбеди адекватну политичку и буџетску подршку мисији.
„Присуство УН је снажна гаранција за решавање узрока проблема“, рекао је Сун.
Он је такође указао на потребу уклањања препрека дијалогу и јачања међусобног поверења, како би се обезбедила дугорочна стабилност.
„Дијалог и консултације представљају прави пут за решавање овог питања“, рекао је представник Кине, подсећајући да је Европска унија раније ове године организовала састанак између представника Београда и Приштине о несталим лицима, на којем је постигнут консензус.
Како је додао, ЕУ је у међувремену наставила интензивне посредничке напоре између две стране, што Кина подржава, уз позив на прагматичан и конструктиван ангажман ради превазилажења разлика.
Србију на седници представља министар спољних послова Марко Ђурић.
На седници је нови шеф мисије УНМИК-а Петер Дуе, који је на дужност ступио у јануару ове године, први пут представио извештај о раду Мисије.
Амбасадор ЕУ: Нормализација односа међу битним условима за европски пут
Напредак у нормализацији односа је међу битним условима за европски пут и подразумева пуну имплементацију споразума, изјавио је амбасадор Европске уније при Уједињеним нацијама Ставрос Ламбринидис.
Ламбринидис је истакао да то укључује пуну имплементацију Споразума о путу ка нормализацији из 2023. године и свих претходних споразума постигнутих у дијалогу који је посредовала ЕУ.
„Европска унија поздравља стране због напретка постигнутог у вези са важним хуманитарним питањем несталих лица одржавањем првог отвореног састанка Заједничке комисије за нестала лица и дијалог“, рекао је Ламбринидис.
Поздравио је примопредају локалне управе у четири општине на северу КиМ и сарадњу између безбедносних актера, укључујући Еулекс, као и добру сарадњу са Унмиком.
Како је навео, ЕУ остаје недвосмислено посвећена перспективи чланства земаља Западног Балкана у том блоку.
Представница САД у УН: Једини пут напред је нормализација односа Београда и Приштине
Теми Брус, заменица представника мисије САД при УН поручила је обема странама у дијалогу Београда и Приштине да је једини пут унапред нормализација односа.
Брусова је на седници Савета безбедности УН о редовном шестомесечном извештају о раду УНМИК-а, истакла да је мир и стабилност важан и за Београд и за Приштину, и додала да амерички председник Доналд Трамп и амерчки народ „пажљиво ослушкују“ да чују јасно обавезивање на заједнички рад и просперитет.
Изразила је наду да ће председник Србије Александар Вучић и Аљбин Курти остати за преговарачким столом“.
„САД су посвећене блиској сарадњи са лидерима који гледају у будућност уместо у прошлост, са истинским дијалогом“, рекла је америчка представница.
Оценила је да мисија Унмика више није дорасла изазовима на терену, наводећи да ситуација на терену није иста у садашњости као 1999. године, када је основана под мандатом Резолуције 1244 СБ УН.
„Данас, Кфор помаже у одржавању безбедности у региону. Еулекс и Оебс раде на одржавању владавине права и јачању косовских институција“, рекла је Брусова.
Према њеним речима, један од најјаснијих знакова дисфункције у систему УН јесте да пречесто није у стању да делује када тренутак то захтева.
„Мисија без краја није успех. Не треба да меримо успех по томе колико траје мисија, већ колико је успешна. По томе да ли је мир трајан, да ли су институције функционалне и да ли треба да постоји мисија. Одговор је јасан. УНМИК је дошао до краја пута. Ако желимо да будемо озбиљни око кредибилитета, институција и реформи, онда тако треба и да се понашамо“, закључила је Теми Брус.
Коњуфца: Београд једина препрека миру и нормализацији односа
Министар спољних послова привремених институција у Приштини Глаук Коњуфца рекао је у обраћању СБ УН да је Београд једина препрека миру и нормализацији односа, и позвао Србију да призна самопроглашену независност Косова.
„Косово остаје спремно за нормализацију међудржавних и суседских односа, али препрека миру и нормализацији односа остаје Србија, која није заинтересована ни за нормализацију односа са Приштином, нити за придруживање Европској унији“, рекао је Коњуфца.
Коњуфца је рекао да Србија покушава да целом региону ускрати много потребну стабилност, просперитет и пуну интеграцију у европско-атлантске структуре.
„Београд је покушавао да се меша у косовске изборе, наметањем Српске листе српском становништву, одражавајући српску ауторитарну једнопартијску владавину“, изјавио је Коњуфца. Изјавио је да је „Косово спречило такво страно мешање и сачувало достојанство демократских институција“.
Коњуфца је оценио да је мандат цивилне мисије УН на Косову завршен и да би ресурси и особље те мисије били боље искоришћени негде другде.
Ђурић: Србија није део проблема, ми смо део решења
Министар спољних послова Србије Марко Ђурић поручио је да присуство Унмика остаје гаранција основних права Срба на КиМ, због чега улога те мисија мора бити ојачана.
„Посебно је важно да Савет безбедности УН зна шта се дешава на терену“, истакао је Ђурић.
Напоменуо је да се обраћа не само као представник Србије, већ и као глас оних који живе своје животе у страху, несигурности и под сталним притиском на Косову и Метохији.
„Репресија над заједницама се не дешава преко ноћи, одвија се кроз препознатљиве фазе, а те фазе, нажалост, могу јасно да се запазе у положају Срба на Косову и Метохији данас. Данас стојим пред вама не да бих победио у препирци, већ да бих допринео решавању проблема, и дозволите да ово кажем јасно од почетка: Србија није део проблема, ми смо део решења. Говорим и као глас оних који се осећају застрашено, у име мајки и ћерки оних који су неправедно заточени, и оних који су етикетирани, маргинализовани, и на које се врши притисак само због онога што су“, поручио је Ђурић.
Оно чему смо сведоци, указао је Ђурић, није низ изолованих догађаја, већ одражава шири и забрињавајући образац.
„Ове околности нису случајне, њихова трајекторија не сме да буде игнорисана. Кад се права постепено урушавају, кад притисак постаје нормализован, нестабилност не наступа одједном, настаје корак по корак, одлуку по одлуку“, указао је Ђурић.
Протеклих шест месеци ситуација се погоршала, истакао је Ђурић и указао да је посебно забрињавајуће што извештај Унмика не помиње тихи, али упорни егзодус Срба.
Навео је да је 20 одсто српског становништва напустило Косово и Метохију под притиском, у веома кратком временском периоду. „То није статистика, то је егзодус. Наша је заједничка одговорност да то зауставимо“, нагласио је Ђурић.
Министар је поручио да се под политиком коју спроводи Аљбин Курти, Срби на Косову и Метохији све више обележавају као „други“, њихов идентитет постаје разлог за живот у страху.
Како је навео, произвољна хапшења, напади и административни притисци нису изоловани инциденти, већ формирају систематски образац маргинализације који не можемо и не смемо игнорисати.
„Чињенице су дубоко забрињавајуће. Само у 2025. години забележен је 137 етнички мотивисани инцидент. Од почетка ове године, нова хапшења и напади су се наставили. Ови догађаји не указују на случајност, већ на образац притисака и климу некажњивости“, нагласио је шеф српске дипломатије.
Како је додао, Срби се суочавају са ограничењима слободе кретања, произвољним хапшењима, нападима на њихову имовину и скрнављењем верских објеката.
Напади на СПЦ погађају саму срж културног и духовног идентитета, рекао је Ђурић и додао да су посебно забрињавајући покушаји уласка у социјалне, здравствене и образовне установе, јер директно угрожавају основне функције неопходне за опстанак заједнице.
„Ограничења слободе кретања су системска, а не случајна“, навео је шеф српске дипломатије и додао да је улаз на КиМ забрањен Милораду Арлову, познатом хуманитарцу из Бањалуке, али је и патријарху СПЦ спречено да посети седиште своје Цркве.
Према његовим речима, у протеклих шест месеци, ситуација се само додатно погоршала, а уместо напретка ка нормализацији, сведоци смо догађаја који продубљују неповерење и интензивирају несигурност.
„Овим се намеће суштинско питање: какву будућност можемо очекивати у друштву у којем су људи мета због тога ко су и где правде нема? Без одговорности не може бити поверења. Без поверења нема стабилности. А без стабилности нема трајног мира“, поручио је Ђурић.
Дуе: Важно да се гради на оном што је постигнуто, то укључује и ЗСО
Нови шеф Унмика Петер Дуе рекао је на почетку обраћања да су избори крајем децембра на КиМ одразили широко учешће свих заједница, али да је дошло до застоја у избору новог председника, оцењујући да би било добро да нови избори буду избегнути.
Истакао је значај повратка Срба у институције, али је констатаовао да процес није прошао без изазова. Поздравио је напоре на јачању сарадње централних институција у Приштини и локалних лидера на северу КиМ.
Од почетка мандата се, каже, усмерио на напоре Унмика у подршци дијалогу и свакодневном животу људи.
„Важно је да Београд и Приштина граде на оном што је постигнуто, што укључује и формирање Заједнице српских општина“, рекао је Дуе, који се нада да ће у блиској будућности доћи до састанка председника Србије Александра Вучића и Аљбина Куртија.