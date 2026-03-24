Сећање на жртве НАТО агресије у Лепосавићу

П оводом 27-е годишњице од почетка НАТО бомбардовања на Савезну Републику Југославију, код споменика палим борцима за слободу отаџбине одржан је у Лепосавићу прастос , а потом и полагање венаца стардалим цивилима и браниоцима отаџбине , који су изгубили животе током 78 дана бомбардовања и ратних дешавања на Косову и Метохији. На платоу испред зграде Скупштине општине Лепосавић окупио се велики број грађана , како би и ове године одао почаст стардалим суграђанима те ратне 1999-е године.

Парстос је служило свештенство Црквене општине Лепосавић, а предводио га је јереј Милутин Попадић. Сећање на жртве НАТО агресије треба да остане вечито , као и имена страдалих уклесана на спомен обележју у Лепосавићу, Лешку и Сочаници на подручју ове општине. У име општине Лепосавић венце су положили председник општине Зоран Тодић са својим сарадницима , представници Месне заједнице, Удружења ратних војних инвалида , Удружења потомака ратова 1912-1918 и других установа.

Председник општине Зоран Тодић поручио је да чувањем културе сећања на један од најтежих периода у новијој историји нашег народа, чувамо жртве од заборава.

-Наша је морална и људска обавеза је да се сваког 24. марта окупимо и поклонимо онима који су платили највишу цену за нашу слободу. Прошле су године, али бол и сећање на неправду која је нанета нашем народу не бледе. Српски народ и после тих трагичних догађаја и ратних дана у пролеће 1999-е године и даље трпи последице , а и данас постоје они који раде на потискивању свега што је српско , са циљем брисања српског порекла и постојања на овим просторима. Зато нам је данас потребно јединство , мудрост и очување мира као наше највеће вредности и заједничке одговорности, казао је Тодић.

Парастоси и полагање венаца истовремено су одржани крај спомен обележја и у Лешку и Сочаници. В.В.