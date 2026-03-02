Симић за РТС: Покушај прогона лекара, професора и студената са КиМ напад на „срце и мозак“ српског народа
Члан Председништва Српске листе Игор Симић рекао је за РТС да се хапшењем невиних Срба на КиМ застрашује српско становништво и да се тиме шаље порука да нико није безбедан. Поред тога, Симић наводи да ступањем закона о странцима, Приштина жели и административни прогон Срба. Постоје три стуба опстанка српског народа на КиМ – здравство, просвета и СПЦ, ово је удар на два стуба, каже Симић.
Да ли ће 15. марта на Косову и Метохији ступити на снагу закон о странцима? Да ли је тај датум и почетак укидања српског школства и здравства у покрајини? Пропис погађа студенте, наставнике, лекаре, медицинско особље. Из Брисела стижу апели да се избегну тензије, али не и јасне најаве одлагања.
Члан Председништва Српске листе Игор Симић рекао је за РТС да ће и 15. март за када је Приштина планирала да на снагу ступи закон о странцима – бити само један од многих дана од 1999. када се покушава прогон српског становништва са Косова и Метохије.
Шаљу нам поруку да нико није безбедан
„Хапшење петорице Срба у селу поред Србице потресло је Србе на Косову и Метохији, јер неоснована хапшења застрашују Србе на тим просторима. Хапсите невине људе и шаљете поруку да нико није безбедан. Из Приштине се најављује наставак прогона српског народа, желе да нас и административно протерају. Од подршке лекара, студената, професора зависи српски народ на КиМ и захваљујући њима имамо и здравство и школство“, навео је Симић.
Према његовим речима постоје три стуба који омогућавају опстанак Срба на КиМ, а то су здравство, просвета и Српска православна црква.
Истакао је да је покушај да се интегришу школство и здравство једнак „загрљају смрти“, односно значи прогон Срба, кршење свих права српског народа.
Симић каже да напад на више хиљада људи у здравству и просвети и напад на више хиљада студената представља напад на „срце и мозак“ српског народа. Оценио је да Аљбин Курти све ради смишљено.
„Српски народ у талачкој ситуацији“
„Ниједан Србин није спреман да му дете учи да је Јашари херој и да га лече полуприучени лекари“, каже Симић и додаје да све то представља талачку ситуацију у којој се држи српски народ на КиМ, где увек бирају мање зло.
Појаснио је да су Срби одлучили да 2013. године уђу у институције зато што им је ЕУ обећала поштовање права српског народа, а не зато што су имали поверења у Приштину.
Напоменуо је да у тренутку када су глобална превирања таква да су сви повећени проблемима на Блиском истоку и Украјини мало ко је спреман да саслуша са којим проблемима се суочавају Срби на КиМ. Додао је да Срби не могу да преживе без система који је у вези са Београдом.
„Ћутање Међународне заједнице сматраћемо саучесништвом у етничком чишћењу српског народа на Косову и Метохији“, рекао је Симић.
Додао је да Курти има тактику да изазове 50 проблема, онемогући да српски народ на КиМ решава стамбене и остале проблеме, што је тактика да Срби живе недостојно човеку.
„У питању је план прогона, а не поштовање закона, притисак на српско становништво на КиМ и са локалног и централног нивоа“, закључио је Симић.