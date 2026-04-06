Свечано и литургијски обележени празници Врбица и Цвети
Косовско Поморавље
У православним црквама и манастиру Драганцу у Косовском Поморављу свечано и литургијски обележени су празници Лазарева субота ( Врбица) и Цвети. Посебно је свечано било на празник Врбица када се традиционално освештавају младе врбове гранчице и деле звончићи малишанима. И ове године у манастиру Драганцу , али и у цркви Свете Петке у Витини окупио се већи број верника, а на Врбицу је било и пуно малишана који су се радовали посебно венчићима од врбових гранчица и звончићима. На Лазареву суботу већа група верника из Београда у којој је било и деце била је и у цркви Светог цара Уроша у Урошевцу, где је свештеник након вечерње службе осветио врбове гранчице и правио венчиће и давао их деци и одраслима као и звончиће. Такође на исти празник организована је и литија око цркве у Урошевцу.
Православни верници у Косовском Поморављу такође с радошћу се ових дана припремају за дочек и прославу једног од најрадоснијих хришћанских празника Васкрса.
Подсетимо на то да се празник Лазарева субота или Врбица слави уочи празника Цвети, који увек падају у шесту недељу Часног поста. Посвећена је успомени на васкрсење чудотворног Лазара и на улазак Христов у Јерусалим, где су га деца свечано дочекала и поздравила.
С.И.