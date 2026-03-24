Сви капацитети српске државе усмерени на опстанак српског народа на КиМ
У Грачаници обележена 27.годишњица НАТО бомбардовања СРЈ и одата почаст жртвама
Полагањем венаца и поменом крај спомен крста у дворишту Дома културе у Грачаници данас је обележена 27.годишњица НАТО бомбардовања СР Југославије у присуству већег броја мештана, представника институција и установа, међу којима су били и представници Канцеларије за КиМ, Милош Терзић, Малина Митровић. Ученици музичке школе „Стеван Мокрањац „ из Грачанице интонирали су химну „Боже правде, а у склопу обележавања годишњице НАТО агресије огласиле су се и сирене за узбуну, којим је на симболичан начин обележен почетак те агресије која је почела 24.марта 1999.године.
Обраћајући се присутнима заменик директора Канцеларије за КиМ, Милош Терзић казао је уз остало да је српски народ на Косову и Метохији доказ да Србија није поражена.
-Данас смо се окупили овде у Грачаници у увек ћемо се окупљати на данашњи дан да обележимо почетак злочиначке НАТО агресије на наш народ и нашу државу те 1999.године. Оно што је важно да кажемо јесте да доказ да је нисмо поражени у том сукобу јесте управо ви, српски народ који је опстао и остао на Косову и Метохији, јер те 1999.године сви народи, све државе и све нације света су спустили главу пред агресором који је рушио и газио повељу УН, једино Срби нису. Оно што хоћу да вам кажем да српски народ у целини и Српска православна црква деле судбину са својим српским народом на Косову и Метохији, да су сви капацитети српске државе усмерени управо на ваш останак и опстанак на простору Косова и Метохије- нагласио је Терзић. Додао је да ће српско руководство и влада Републике Србије, председник и српски свет у целини наставити да у пуном капацитету пружају сву институционалну и материјалну подршку зарад останка Срба и опстанка на Косову и Метохији. Терзић је такође подсетио на актуелне догађаје у свету и нове геополитичке околности и казао при том да је српском народу у тој ситуацији потребна пре свега мудрост.
-Видите и сами шта се све у свету догађа и какво је лудило завладало и какве су геополитичке околности. За нас Србе је важно да будемо мудри, да чувамо мир, да чувамо стабилност и да на тај начин сви ми дамо допринос да српска држава буде и економски и у сваком другом смислу снажнија јер једино на тај начин ћемо успети, слогом и јединством да одвратимо све оне који би можда помислили да могу да нам приреде све оно што нам је злочиначки НАТО савез приредио као држави те 1999.године. На данашњи дан је увек прилика да се подсетимо свих наших невино пострадалих и цивила и војника. Нека им је вечна слава- истакао је помоћник директора Канцеларије за КиМ, Милош Терзић.
Окупљенима се обратио и начелник косовског управног округа Срђан Поповић који је уз остало истакао да је НАТО бомбардовање променило животе свих.
– На данашњи дан тачно пре 27 година почело је бомбардовање које је променило наше животе, дан који је заувек остао урезан у нашем сећању као почетак страдања, неизвесности и бола. Тешко је говорити на овај дан када се сећамо свега што се десило, сваког изгубљеног живота, снова који су угашени и сада када направимо ретроспективу и пролетимо кроз ових свих 27 година од бомбардовања, можемо видети да смо свих ових година константно осећали мирис барута „ Милосрдног анђела“. После потписивања Кумановског споразума и званичног окончања сукоба, постали смо корисници „чудесног мира“ који се са крила „Милосрдног анђела“ пренео на крила западног мировног контингента. Сви су веровали да се агонија страха, збегова, скривања по подрумима, страдања цивила, уништавања градова и болница завршило и да ћемо коначно мало одахнути од стрепњи и страха. Међутим , кратко је трајао предах у том потписаном мировном споразуму осећа се у ваздуху немир и ишчекивање, а десио се најгори могући сценарио по наш народ. Срби су нестајали из свих градова на овим просторима, десили су се многи злочини , Ливадице, деца у Гораждевцу, Старо Градцко, 16.март и још многи други злочини. Срби су опстали нажалост само у енклавама- подсетио је Поповић. Он је истакао да на овакав начин нико није смео да решава етничке проблеме који су били како је рекао веома компликовани.
-Оваквом непромишљеном политиком , политичким одлукама и бомбардовањем наше земље , још су се више закомпликовали односи између Срба и Албанаца те и данас 2026.године као резултат агресивних политика и бомбардовања имамо стагнацију где је једна страна добила све, а друга остала да се бори за биолошки опстанак и све под присуством најдемократскијих земаља које пропагирају универзалне законе о поштовању људских права и права на живот. Данас мислим да смо сви увидели да је сваки дијалог, ма колико трајао и спремност и разумевање бољи од било каквог насиља или испаљеног метка. Бесмисао рата однео је много тога вредног, али нам је уклесао заувек веру у наш опстанак и борбу за истином. Нажалост не можемо да вратимо погинуле, али сећањем можемо да пружимо њиховим постојањем међу нама- истакао је Поповић. Он је такође подсети да су у току НАТО агресије кориштене и бобме са осиромашеним уранијом које су женевском конвенцијом забрањене као и касетне бомбе и да се последице бомбардовања и дан данас осећају као и на велика разарања локалне инфраструктуре, болница, школа и других објеката која су се током бомбардовања дешавала
НАТО бомбардовање Савезне Републике Југославије почело је 24. марта у 19. часова и 53 минута и трајало до 10. јуна. Током бомбардовања погинуло је око 2.500 цивила, а рањено преко 6000 цивила. Међу погинулима и рањенима било је много деце. Порушена је и оштећена локална инфраструктура, путеви, мостови, школе, болнице и гађани други циљеви. Готово да није било града који није бомбардован.
Организатори данашњег обележавања НАТО агресије на СРЈ у Грачаници били су Док културе Грачаница, Културно просветна заједница Косова и Метохије и Епархија Рашко призренска.
С.И.