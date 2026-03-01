У Сувом Грлу код Србице ухапшено петоро Срба због наводне сумње на ратни злочин
У саопштењу Српске листе се наводи да је рано јутрос наоружана сперијална једини извршила упад и блокаду села Суво Грло у општини Србица и ухапсила пет особа које, како наводе њихови чланови породице, институције у Приштини терете за наводне ратне злочине. Канцеларија за КиМ осудила је упад и навела да је он део Кутијевог плана за застрашивање Срба.Српска листа истиче да је упад у село Суво Грло наставак праксе режима Аљбина Куртија, који систематски и без валидних доказа хапси Србе, подижући оптужнице за ратне злочине са јасним циљем њиховог застрашивања и прогона.“По правилу, на удару су управо угледни домаћини који нису напустили своја огњишта, нити продали своју имовину. Људи који остају да живе на својој земљи и тиме представљају пример опстанка српског народа. Њихова хапшења шаљу опасну поруку да сваки невин човек може постати мета политички мотивисаних процеса“, наводи се у саопштењу Српске листе.
Истичу да посебно забрињава чињеница да међународна заједница већ дуже време не посвећује довољну пажњу судским поступцима који се воде против Срба, што је, како наводе, срамно и недопустиво.
„Адвокати оптужених указују на бројне неправилности, недоказане кривице, измењене исказе сведока, као и ослањање на некредибилна сведочења. Додатну забринутост изазивају и оцене представника Фонда за хуманитарно право који указују да се у појединим случајевима доносе осуђујуће пресуде за наводна дела групе, а не на основу конкретних радњи самих оптужених, што значи да се људи осуђују за туђа недела — пракса која је недопустива у 21. веку“, пише у саопштењу објављеном на Инстаграму.
Српска листа ће о најновијим хапшењима разговарати са међународним представницима и захтевати њихово активно укључивање у праћење свих судских поступака, како би се спречило да, како кажу, невини Срби буду неправедно држани у притвору и како би се обезбедило поштовање основних људских и правних стандарда.
„Уједно, предузећемо кораке да заједно са нашом државом обезбедимо правну помоћ свим ухапшенима“, закључено је у саопштењу.
Канцеларија за КиМ: Хапшења Срба је део Куртијевог плана да застраши мештане
Привођење Срба је део плана Аљбина Куртија да унесе страх у српску енклаву у којој Срби граде живот са својим породицама, а мештани застраше и натерају на збег, навела је Канцеларија за Косово и Метохију.
У саопштењу се истиче да је Куртијева такозвана косовска полиција јутрос око шест сати разбила врата на породичним кућама Н. Т., С. Т., П. Т., Г. Т. и Р. К, вршили претрес и преметачину и наочиглед породица, супруга и деце привели српске домаћине, који годинама мирно живе на својим огњиштима, а које су потом одвели за Приштину.
„Хапшења за наводне ратне злочине на Косову и Метохији за Куртија су параван за одмазду и малтретирање Срба, с обзиром да се сва хапшења за наводне ратне злочине против Срба спроводе без икаквих кредибилних сведока, материјалних доказа већ искључиво као вид притиска и механизам за застрашивање Срба како би напустили своја села. Томе у прилог сведочи и чињеница да се оваква привођења изводе деценијама након сукоба“, наглашава се у саопштењу канцеларије за КиМ.
По налогу Специјалног тужилаштва у Приштини, полицијски истражитељи из Сектора за истрагу ратних злочина ухапсили су пет особа осумњичених за ратне злочине.
„Осумњичени су ухапшени у општини Србица. За више детаља, јавност ће бити благовмерено обавештена у заједничком саопштењу са тзв. косовском полицијом“, наводи се у саопштењу тужилаштва у Приштини.