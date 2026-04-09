ВАСКРШЊА ОДА ХУМАНОСТИ

Још једна у низу хуманитарних акција новинара „Јединства“

Новинари листа „ Јединство“ исписали су хиљаде и хиљаде новинских страница, али људскост коју исписују срцем нема цену. Овог пута уочи Васкрса донели су радост породици Перић из Пасјана у Косовском Поморављу. У маленој кућици без основних услова за живот живе Зоран и Биљана са седмеро деце. Даривање социјално угроженим породицама у овим данима није само материјални чин већ семе светлости које су наши новинари посадили у блатњавом дворишту породице Перић. Препуне руке поклона, од хране, играчака, хигијенски средстава и новчане помоћи допринеће да породица, која носи претежак крст на својим раменима, осети чари и радости највећег хришћанског празника Васкрса.

Отац Зоран имао је мождани удар и тешко се креће, мајка Биљана је домаћица а треба нахранити и одгајати седмеро деце Јована ( 17), Михаијло ( 15) ,Милица (12), Лазар ( 11) близанци Лука и Лена ( 10) и најмлађи Данило ( 7).

На прагу кућице од 30 м2 у којој влада оскудица свака помоћ је добро дошла. И зато ни деца ни родитељи нису крили срећу.

Биљана и Зоран захвалили су од срца на овој помоћи уз истицање да им она много значи јер су примања у овој вишечланој породици више него скромна.

-Хвала вам од срца, пре свега што сте се сетили нас , уочи Васкрса и Бог нек вас чува. Ми смо велика породица, седморо деце и ова ваша помоћ је знак пажње и подршка нама и много нам заиста значи да прославимо достојно Васкрс . Сувишне су речи за ваше дело и нека вас драги Бог награди – рекли су мајка и отац деце, Биљана и Зоран. Они су истакли да су радосни што се неко сетио и њих за велики православни празник и да су неизмерно захвални, пре свега, Ради Комазец, која је и претходних неколико година иницирала помоћ овој вишечланој породици.

Директорица Панораме „ Јединство“ Рада Комазец није крила срећу што смо , како је казала помогли и измамили осмех на лицима дечице у породице Перић уочи Васкрса.

-Наша мисија није само да забележимо стварност већ да је кад год можемо учинимо мало лепшом за оне који тихо пате и живе у сиромаштву.

Ја и моје колеге смо срећни када смо видели радост те деце и њихових родитеља. У данашња времена брзог живљења, отуђења и материјализације, људи постају себични и не примећују да неки људи поред нњих пате и живе тешко. За 82 године постојања листа Јединство новинари су имали хиљаде оваквих и сличних акција и зато је „Јединство“ више од новине, а ја сам поносна и на Јединство и на колеге које бележе људску муку и алармирају где је ургентно помиоћи. Породици Перић желим срећан и благословљен Васкрс , а ми ћемо наставити нашу мисију даривања – казала је, између осталог, директорица Рада Комазец.

Додајмо да јер ово само једна у низу хуманитарних акција српским породицама пре свега са више деце на Косову и Метохији од стране Јединство -Панорама.

С.И.